Sốt dẻo nhất lúc này: Tất tần tật thông tin bán vé trận chung kết Asean Cup 2026 giữa Việt Nam - Thái Lan trên sân nhà Mỹ Đình

Vé chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026 chính thức mở bán vào ngày mai 20/8, cao nhất 1,5 triệu đồng.

Sau khi đả bại Malaysia với tỉ số 4-0 ở 2 lượt trận bán kết và giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026, ĐT Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan tại sân Mỹ Đình vào ngày 26/8. Người hâm mộ đổ xô đi tìm kiếm thông tin bán vé trận thư hùng của hai đại kình địch bóng đá Đông Nam Á.

Ngay sau khi trận bán kết với Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình vừa khép lại, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã đăng thông báo chính thức về kế hoạch bán vé trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/8 tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Cụ thể, vé trận chung kết Việt Nam - Thái Lan ngày 26/8 sẽ chính thức được mở bán trực tuyến từ 14h ngày 20/8/2026. Có 4 mệnh giá vé được phát hành, gồm: 1.500.000 đồng/vé, 1.200.000 đồng/vé, 800.000 đồng/vé, 500.000 đồng/vé.

Mỗi đơn hàng được mua tối đa 4 vé. Thời gian mở bán kéo dài từ 14h ngày 20/8 đến 20h ngày 21/8/2026, hoặc kết thúc sớm hơn nếu vé được bán hết, tùy điều kiện nào đến trước. Người hâm mộ có thể mua vé thông qua ứng dụng OneU, theo hướng dẫn của ban tổ chức.

Thông tin bán vé trận chung kết Việt Nam - Thái Lan trên sân Mỹ Đình ngày 26/8 (Ảnh: VFF)

Trận chung kết năm nay được chờ đợi đặc biệt khi Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tạo nên màn đối đầu đáng chú ý của bóng đá Đông Nam Á trong nhiều năm lịch sử. Với việc được chơi trên sân nhà Mỹ Đình ở lượt về, thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ trong cuộc chiến tranh chức vô địch.