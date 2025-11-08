Sophia Phương Anh vô địch giải pickleball danh giá nhất thế giới

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, tay vợt trẻ Sophia Phương Anh (sinh năm 2008) đã xuất sắc giành ngôi vô địch nội dung đơn nữ 4.5 tại Jenius Bank Pickleball World Championships 2025, giải đấu được xem là “danh giá nhất thế giới” của bộ môn pickleball.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện bước lên bục cao nhất tại một giải pickleball tầm cỡ quốc tế, đánh dấu bước tiến lớn của phong trào thể thao này trong nước.

Sophia Phương Anh vô địch giải thế giới

Sinh năm 2008, từng là tay vợt tennis trẻ giàu tiềm năng (vô địch giải trẻ TP.HCM năm 2018), Sophia chuyển hướng sang pickleball từ năm 2022. Chỉ sau hai năm tập luyện, cô đã nhanh chóng khẳng định bản lĩnh khi giành 4 Huy chương Vàng tại World Pickleball Championship Series Indonesia 2024.

Đến năm 2025, Sophia đại diện Việt Nam góp mặt tại Pickleball World Championships – nơi quy tụ hàng trăm tay vợt hàng đầu đến từ hơn 30 quốc gia, trong đó có những ngôi sao thế giới như Ben Johns, Anna Bright, Connor Garnett.

Chiến thắng của Sophia Phương Anh tại Jenius Bank Pickleball World Championships 2025 không chỉ là phần thưởng cho cá nhân cô, mà còn là cột mốc khẳng định sự vươn mình của pickleball Việt Nam trên bản đồ thế giới.