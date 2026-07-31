Song Ui-Young và cuộc tái ngộ đặc biệt với tuyển Việt Nam

Sau kỳ ASEAN Cup 2024 phải rút lui vì biến cố gia đình, Song Ui-Young cuối cùng cũng có cơ hội đối đầu đội tuyển Việt Nam. Tiền vệ kỳ cựu của Singapore xem trận đấu trên sân Mỹ Đình là cơ hội để viết tiếp hành trình còn dang dở cùng "Những chú sư tử".

Song Ui-Young trong trận gặp Timor-Leste.

Rời Hàn Quốc sang Singapore theo đuổi sự nghiệp bóng đá khi mới 17 tuổi, Song Ui-Young đã trải qua hành trình kéo dài 15 năm trước khi nhập quốc tịch và khoác áo đội tuyển Quốc gia Singapore. Nhưng cũng chính quãng thời gian ấy khiến tiền vệ sinh năm 1994 phải đánh đổi bằng khoảng thời gian quý giá bên gia đình ở quê nhà.

Ngay trước thềm ASEAN Cup 2024, sau khi lập hat-trick cho Lion City Sailors tại AFC Champions League Two, Song bất ngờ xin rút khỏi đội tuyển Singapore vì lý do gia đình. Khi ấy, tiền vệ sinh năm 1993 chỉ nghẹn ngào chia sẻ rằng anh đã dành quá nhiều thời gian cho bóng đá mà chưa thể chăm sóc những người thân yêu.

Sau này, người hâm mộ mới biết mẹ của Song bị đột quỵ trong lúc sống một mình tại Hàn Quốc từ một năm trước và phải trải qua ca phẫu thuật não. Gia đình đã giấu kín mọi chuyện để anh yên tâm thi đấu.

Cuối năm 2024, Song quyết định trở về quê nhà để ở bên mẹ trong giai đoạn khó khăn nhất. Hiện sức khỏe của bà đã ổn định dù vẫn phải tiếp tục điều trị bằng thuốc. Nếu như anh đã phần nào bù đắp được khoảng thời gian đã mất với gia đình, thì giờ đây Song muốn làm điều tương tự với đội tuyển Singapore.

Tối 31/7, Singapore sẽ làm khách trên sân Mỹ Đình gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ ba bảng A ASEAN Cup 2026. Sau hai chiến thắng trước Campuchia và Timor-Leste, "Những chú sư tử" đang hướng đến mục tiêu giành thêm điểm số để tiến gần tấm vé vào bán kết.

Đây cũng là trận đấu mang nhiều ý nghĩa với Song. Chính đội tuyển Việt Nam là đối thủ đã loại Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024 với tổng tỷ số 5-1, thời điểm anh không thể góp mặt vì chuyện gia đình.

Song Ui-Young trong trận gặp Campuchia.

Chia sẻ trước trận đấu, tiền vệ 32 tuổi thừa nhận cảm giác tiếc nuối vẫn luôn hiện hữu.

"Mỗi khi nghĩ đến việc mình không thể thi đấu ở bán kết năm 2024 vì phải trở về Hàn Quốc do chuyện gia đình, tôi vẫn thấy rất tiếc. Giờ đây tôi có cơ hội đối đầu Việt Nam trên sân khách và điều đó mang đến động lực rất lớn. Tôi sẽ cống hiến tất cả cho Singapore", Song nói.

Theo tiền vệ kỳ cựu này, Singapore đã hoàn thành mục tiêu giành 6 điểm sau hai lượt trận đầu và hiện xem hai cuộc đối đầu với Việt Nam và Indonesia như hai "trận chung kết".

"Chúng tôi đã có khởi đầu hoàn hảo. Giờ chỉ còn hai trận gặp Việt Nam và Indonesia. Tôi nghĩ nếu giành thêm 3 điểm ở một trong hai trận, cơ hội vào bán kết sẽ rất lớn", anh chia sẻ.

Trên lý thuyết, Singapore bị đánh giá thấp hơn cả Việt Nam lẫn Indonesia. Tuy nhiên, Song tin rằng bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ.

"Việt Nam và Indonesia được đánh giá cao hơn chúng tôi, nhưng bóng đá không phải lúc nào cũng diễn ra theo những con số trên bảng xếp hạng FIFA. Chúng tôi tin mình có thể giành chiến thắng nếu chơi đúng khả năng. Toàn đội đã chuẩn bị rất kỹ và rất tự tin", anh khẳng định.

Song Ui-Young trong buổi tập làm quen sân Mỹ Đình. Ảnh: M.D

Gia nhập Singapore từ năm 17 tuổi và chính thức nhập quốc tịch vào năm 2021, Song Ui-Young hiện đã có 36 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Kinh nghiệm thi đấu nhiều năm tại Singapore, Thái Lan và Indonesia giúp anh trở thành một trong những thủ lĩnh của phòng thay đồ.

"Tôi không còn là cầu thủ trẻ nữa. Ở độ tuổi này, tôi phải thay đổi cách sinh hoạt, tập luyện và chăm sóc cơ thể để duy trì phong độ. Hiện tôi cảm thấy rất sung sức. Là một trong những cầu thủ lớn tuổi nhất đội, tôi cũng có trách nhiệm dẫn dắt và truyền động lực cho các cầu thủ trẻ", Song chia sẻ.

Hơn một thập kỷ xa quê để theo đuổi sự nghiệp khiến Song từng phải đánh đổi nhiều điều, trong đó có khoảng thời gian bên gia đình. Quyết định rời ASEAN Cup 2024 để trở về Hàn Quốc là lựa chọn không dễ dàng nhưng anh chưa bao giờ hối tiếc.

Giờ đây, khi mẹ đã dần hồi phục và Singapore bước vào trận đấu quan trọng nhất vòng bảng, Song Ui-Young sẽ trở lại Mỹ Đình với một mục tiêu khác: khép lại điều còn dang dở cùng "Những chú sư tử" trong cuộc tái đấu nhà đương kim vô địch Việt Nam.