Sông Lam Nghệ An & PVF-CAND vào chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia 2025/26

Hưng Yên, 25/01/2026 — Với phong độ ổn định và màn trình diễn ấn tượng ở vòng bán kết, U19 Sông Lam Nghệ An đã chính thức giành quyền vào trận chung kết Giải Bóng đá Vô địch U19 Quốc gia – Cúp Modern 2025/26 sau chiến thắng trước U19 Thể Công Viettel I tại Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ Việt Nam, tỉnh Hưng Yên.

Trận bán kết diễn ra hấp dẫn với sự chủ động tấn công của đội bóng xứ Nghệ ngay từ đầu. Dù Thể Công Viettel I triển khai lối chơi phòng ngự chặt và kiên nhẫn phản công, Sông Lam Nghệ An mới là đội nắm thế trận. Phút 64, từ đường chuyền của Anh Dũng, Tấn Minh có pha bấm bóng kỹ thuật mở tỉ số cho đội bóng trẻ Nghệ An. Bảy phút sau đó, Hoàng Minh Hợi nhân đôi cách biệt với cú đệm cận thành, ấn định chiến thắng 2–0 cho Sông Lam Nghệ An.

U19 SLNA vào Chung kết giải U19 Quốc gia 2025/26.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Hồng Việt tiếp tục hành trình tại giải và vào trận đấu cuối cùng của mùa giải. Sự điềm tĩnh trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công chính là yếu tố then chốt giúp đội bóng trẻ miền Trung giành vé chung kết.

U19 PVF-CAND vào Chung kết sau loạt luân lưu "nghẹt thở".

Ở cặp bán kết còn lại diễn ra cùng giờ, U19 PVF-CAND vượt qua U19 Hà Nội trên loạt sút luân lưu căng thẳng sau khi hai đội hòa 1–1 trong 90 phút chính thức. PVF-CAND thực hiện thành công cả 5 lượt sút trên chấm 11m, trong khi Hà Nội dứt điểm không thắng khiến đội chủ nhà có mặt ở trận chung kết gặp Sông Lam Nghệ An.

Trận chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/01/2026 và là cuộc so tài giữa hai đội bóng có lối chơi giàu kỹ thuật cùng chiều sâu lực lượng. Đây là dịp để các tài năng U19 thể hiện khát vọng chinh phục danh hiệu cao nhất của bóng đá trẻ Việt Nam mùa giải này.