Sóng gió World Cup chưa hết, ngôi sao Tây Ban Nha đáp trả trợ lý HLV Argentina sau vụ ẩu đả: "Ông ta đang dối trá"

Dani Olmo đáp trả trợ lý Argentina về vụ ẩu đả ở chung kết World Cup 2026.

Tiền đạo Dani Olmo vừa lên tiếng chỉ trích gay gắt trợ lý HLV Roberto Ayala của tuyển Argentina, cáo buộc cựu danh thủ này "dối trá" khi tìm cách biện minh cho hành vi bạo lực trong trận chung kết World Cup 2026.

Sự cố xảy ra ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina. Những hình ảnh quay lại cho thấy trợ lý HLV Roberto Ayala bên phía Argentina đã có hành vi tác động vào vùng cổ của Dani Olmo.

Khoảnh khắc trợ lý Argentina tác động với ngôi sao Tây Ban Nha (Ảnh: Marca)

Phát biểu trên kênh Valencia Capital Radio, ông Ayala đã gửi lời xin lỗi và bày tỏ sự hối hận vì thiếu kiềm chế, nhưng cho rằng đó chỉ là một "cú đẩy nhẹ" xuất phát từ những lời khiêu khích từ phía chân sút người Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với tờ Diari de Terrassa, Dani Olmo đã thẳng thừng bác bỏ lời xin lỗi này. Chân sút của tuyển Tây Ban Nha khẳng định vị trợ lý HLV người Argentina đang cố tình bóp méo sự thật để chữa thẹn.

"Một người xin lỗi nhưng lại biện minh cho hành vi của mình là phản ứng trước một lời bình luận thì chắc chắn không hề hối hận, vì ông ta đang nói dối. Tôi không hề nói gì với ông ta cả, nên ông ta không cần phải xin lỗi làm gì", Olmo bức xúc chia sẻ.

Tiền đạo này nhấn mạnh thêm về trách nhiệm đạo đức của những người hoạt động trong môi trường bóng đá đỉnh cao: "Sự khiêm tốn và dũng cảm thừa nhận sai lầm mới là điều định nghĩa bản thân mỗi người. Chúng ta là những người đại diện cho thể thao và phải làm gương cho các thế hệ trẻ".

Hiện tại, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật nhắm vào các vụ xô xát sau trận chung kết, trong đó tập trung làm rõ hành vi của Roberto Ayala cũng như tiền vệ Leandro Paredes đối với các cầu thủ Tây Ban Nha.

Tiên Tiên