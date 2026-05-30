Sơn Tùng M-TP và màn "lột xác" body gây ngỡ ngàng: Bí mật đằng sau bờ vai lực lưỡng!

Vốn gắn liền với hình ảnh thư sinh từ thuở mới chạm ngõ showbiz, Sơn Tùng M-TP trong những năm gần đây đã có màn lột xác ngoạn mục về mặt ngoại hình. Đằng sau bờ vai vững chãi, bắp tay săn chắc và một nền tảng thể lực cực tốt trên sân khấu là cả một quá trình tập luyện nghiêm túc, bền bỉ và đầy kỷ luật của nam ca sĩ sinh năm 1994.

Bộ môn cốt lõi giúp giọng ca "Come My Way"cải thiện vóc dáng chính là gym. Sơn Tùng bắt đầu thuê huấn luyện viên cá nhân và bước vào lộ trình tập luyện từ khoảng năm 2018–2019. Đối với Sơn Tùng, phòng gym không chỉ là nơi cải thiện chỉ số hình thể mà còn là "lò luyện" thể lực cho các dự án âm nhạc dài hơi.

Sơn Tùng thường xuyên tập gym

Sự kiên trì này đã mang lại quả ngọt khi trang cá nhân của nam ca sĩ liên tục "gây bão" mạng xã hội bởi những hình ảnh check-in phòng tập. Rũ bỏ phong cách tổng tài lịch lãm thường thấy, Sơn Tùng trong trang phục áo ba lỗ, quần đùi khỏe khoắn khéo léo khoe cơ vai và ngực nở nang. Độ chăm chỉ của "chủ tịch" nhà M-TP Entertainment còn thể hiện ở việc ngay cả trong các chuyến nghỉ dưỡng tại các resort siêu sang, anh vẫn duy trì thói quen không bỏ buổi tập nào tại các phòng gym hướng biển.

Bên cạnh việc nâng tạ để kích thích cơ bắp, Sơn Tùng M-TP còn kết hợp chạy bộ và bơi lội để rèn luyện hệ tim mạch, tăng cường sức bền và đốt cháy mỡ thừa hiệu quả. Thi thoảng, nam ca sĩ cũng đổi gió bằng bộ môn bóng rổ để tăng khả năng vận động linh hoạt.

Sơn Tùng khoe ảnh chạy bộ

Nam ca sĩ còn kết hợp với bơi lội

Sơn Tùng còn có niềm đam mê với bóng rổ

Nhờ việc đa dạng hóa các bộ môn thể thao và tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt, Sơn Tùng M-TP ở tuổi ngoài 30 đã hoàn toàn định hình một phong cách nam tính, trưởng thành và tràn đầy năng lượng. Ngoại hình săn chắc không chỉ giúp anh tự tin cân mọi phong cách thời trang từ bụi bặm đến high-fashion, mà còn là bệ phóng vững chắc giúp nam nghệ sĩ giữ vững phong độ đỉnh cao mỗi khi xuất hiện trước công chúng.