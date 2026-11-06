Sơn Tùng M-TP "rưng rưng" vì Ronaldo

Ngay trong đêm Cristiano Ronaldo công bố chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm, Sơn Tùng M-TP đăng story kèm biểu tượng emoji rơi nước mắt dành cho ngôi sao bóng đá nổi tiếng bậc nhất hành tinh.

Tối 05/11/2026 (giờ Việt Nam), Sơn Tùng M-TP chia sẻ lên story Instagram đoạn video dài 4 phút 49 giây mà Cristiano Ronaldo đăng để nói lời chia tay đội tuyển quốc gia. Phía trên video, nam ca sĩ gắn sticker hình CR7 trong áo đỏ Bồ Đào Nha với điệu ăn mừng “SIUUU”, kèm ba biểu tượng cảm xúc: rơi nước mắt, trái tim bốc lửa và đôi tay chắp lại.

Anh không viết thêm chú thích nào, nhưng người hâm mộ dễ dàng nhận ra cảm xúc của Sơn Tùng trước khoảnh khắc thần tượng khép lại sự nghiệp quốc tế.

Sơn Tùng M-TP chia sẻ lại video thông báo giải nghệ ĐTGQ của Ronaldo

Ngày 05/11/2026, Cristiano Ronaldo chính thức thông báo rời đội tuyển Bồ Đào Nha, kết thúc hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003. Trước đó, ngôi sao 41 tuổi đã xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của mình, sau khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 ở vòng 16 đội.

Trong bức tâm thư, Ronaldo viết: “Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, đã đến ngày tôi phải trao trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia chúng ta”. Anh cũng thừa nhận có những thất bại đến nay vẫn khiến anh đau đớn khi nhớ lại, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Đoạn khiến nhiều người hâm mộ xúc động nhất nằm ở cuối thư: “Tôi đã dành cả cuộc đời nỗ lực để trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Hôm nay tôi nhận ra rằng, chiến thắng lớn nhất của tôi là được xứng đáng đại diện cho đất nước tuyệt vời nhất thế giới”.

Ronaldo đã chính thức từ giã sự nghiệp tại ĐTQG Bồ Đào Nha

Sơn Tùng từng công khai mình là fan Ronaldo. Tại một buổi fan meeting năm 2016, khi được một fan nữ hỏi có thích Messi không, anh cho biết mình rất mê bóng đá rồi trả lời: “Trước thì anh thích Messi nhưng giờ anh thích CR7 mất rồi”. Đoạn clip này được chia sẻ rầm rộ vào ngày 22/6/2018, giữa mùa World Cup 2018.

Sơn Tùng M-TP cho biết rất đam mê bóng đá và cầu thủ anh yêu thích chính là CR7

Tên tuổi hai người cũng từng xuất hiện cạnh nhau ngoài sân cỏ. Năm 2018, Sơn Tùng lọt danh sách đề cử “100 gương mặt đẹp trai nhất” của TC Candler, cùng Ronaldo, Messi và David Beckham. Năm 2021, Sơn Tùng trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên có nhân vật riêng trong game Free Fire với tên Skyler. Ronaldo cũng có nhân vật Chrono trong cùng tựa game và là đại sứ toàn cầu của trò chơi này.

Cristiano Ronaldo hiện là cá nhân có nhiều người theo dõi nhất thế giới trên Instagram, với khoảng 679 triệu lượt theo dõi tính đến tháng 11/2026. Sơn Tùng M-TP có hơn 8,2 triệu người theo dõi trên Instagram và là nghệ sĩ Việt có lượng người theo dõi nhiều nhất trên nền tảng này.