Son lần thứ 7 ẵm giải châu Á, Tiến Linh về đích thứ 27

Giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á" (Best footballer in Asia) do Titan Sports, nhật báo thể thao lớn nhất Trung Quốc, sáng lập vào năm 2013. Đây là giải thưởng độc lập với giải trao cho cầu thủ xuất sắc nhất năm của của LĐBĐ châu Á (AFC).

Trong cuộc bình chọn năm 2021, tiền đạo Son Heung-min đã giành chiến thắng với 242 điểm, bỏ rất xa người xếp thứ 2 là tiền đạo Sardar Azmoun (Iran - 111 điểm). Xếp 2 vị trí tiếp theo là Mehdi Taremi (Iran - 90 điểm) và Salem Al-Dawsari (Saudi Arabia - 74 điểm).

Đáng chú ý, đây là lần thứ 7 Son Heung-min giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á và là lần thứ 5 liên tiếp (từ 2017 tới nay). Thống kê này đã thể hiện vị thế vượt trội của tiền đạo đang khoác áo Tottenham. Trong năm 2021, Son đã ghi 21 bàn thắng trên mọi đấu trường ở cấp độ CLB.

Tiến Linh là cầu thủ duy nhất của bóng đá Việt Nam góp mặt trong danh sách đề cử. Tuy vậy, tiền đạo của Bình Dương chỉ về đích thứ 27 với 2 điểm. Có 7 cầu thủ ít điểm hơn Tiến Linh, trong đó có hậu vệ Theerathon Bunmathan (Thái Lan) và tiền đạo Wu Lei (Trung Quốc).

Giải "Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á" của Titan Sports bao gồm nhiều đối tượng. Không chỉ cầu thủ châu Á, các cầu thủ thuộc châu lục khác cũng được đề cử nếu đang thi đấu ở châu Á cho các giải của AFC. Kết quả bình chọn được quyết định bởi lá phiếu của 51 nhà báo thể thao đại diện cho các quốc gia trực thuộc AFC.