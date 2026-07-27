Sơn La giành chiến thắng đầu tay, đè bẹp TP.HCM 4 bàn không gỡ tại giải U16 nữ Quốc gia 2026

Sơn La có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại TP.HCM với tỷ số 4-0 ở lượt 3 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026, qua đó giành chiến thắng đầu tiên tại giải.

Chiều 27/7, trận đấu thuộc lượt 3 Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026 chứng kiến màn trình diễn đầy ấn tượng của đội chủ nhà Sơn La. Với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau hai vòng đấu chưa như ý, thầy trò HLV Lường Văn Chuyên đã thi đấu lấn lướt và đánh bại TP.HCM với tỷ số đậm 4-0.

Ngay từ những phút đầu, Sơn La chủ động dâng cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, TP.HCM lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, lùi sâu đội hình để phòng ngự và chờ thời cơ phản công.

Dù tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm, đội chủ nhà phải chờ đến những phút bù giờ hiệp một mới có thể khai thông thế bế tắc. Xuất phát từ sai lầm của hàng phòng ngự TP.HCM, Cà Thị Thủy nhanh chân băng vào dứt điểm cận thành, đưa Sơn La vượt lên dẫn trước 1-0 trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ.

Sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ Sơn La thi đấu càng hưng phấn hơn trong hiệp hai. Phút 54, Lò Thị Thu Hằng tung cú sút xa đầy uy lực từ ngoài vòng cấm. Dù thủ môn Hồ Thị Xuân Hương đã bay người hết cỡ, bóng vẫn đi ngoài tầm với và nằm gọn trong lưới, giúp đội chủ nhà nhân đôi cách biệt.

Có được lợi thế an toàn, Sơn La tiếp tục kiểm soát hoàn toàn thế trận. TP.HCM nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng không tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý trước hàng phòng ngự thi đấu tập trung của đội chủ nhà.

Đến nửa sau hiệp đấu, Sơn La tiếp tục ghi dấu ấn từ những tình huống cố định. Nguyễn Thị Thủy thực hiện cú đá phạt trực tiếp đẹp mắt với quỹ đạo hiểm hóc, không cho thủ môn TP.HCM cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 3-0.

Chưa dừng lại ở đó, những phút cuối trận, đội bóng vùng Tây Bắc tiếp tục tận dụng thành công một pha đá phạt khác để ghi bàn thắng thứ tư, khép lại chiến thắng tưng bừng 4-0 trước TP.HCM.

Ba điểm đầu tiên không chỉ giúp Sơn La cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng mà còn tạo cú hích lớn về tinh thần sau hai lượt trận đầu chưa đạt kết quả như mong muốn. Trong khi đó, TP.HCM sẽ cần sớm cải thiện khả năng phòng ngự cũng như sự hiệu quả trong khâu tấn công nếu muốn cạnh tranh ở những vòng đấu tiếp theo của Giải bóng đá nữ Vô địch U16 Quốc gia 2026.