“Sói xám Chechnya” Khamzat Chimaev phấn khích trước cơ hội tranh đai UFC lần đầu

Sự kiện UFC 319 cuối tuần này

Đó là trận đấu chính của sự kiện UFC 319 vốn sẽ diễn ra tại Bát giác đài United Center (thành phố Chicago - Illinois) dự kiến sẽ diễn ra vào trưa Chủ nhật cuối tuần này, ngày 17-8-2025 theo giờ của Việt Nam. “Sói xám Chechnya” đang cảm thấy cực kỳ phấn khích.

Võ sĩ người Nga quê Chechnya, vốn là một chuyên gia đấu vật (với kỷ lục toàn thắng 24 trận vật tự do khi còn là đô vật nghiệp dư) đang sở hữu thành tích 14-0 MMA và 8-0 UFC, trong đó 5 chiến thắng bằng Submission và 2 chiến thắng KO cho biết...

“Tôi sẽ dốc toàn lực cho trận đấu này, như mỗi khi bước vào Bát giác đài. Tất cả hãy cùng chờ xem trận đấu này diễn ra nhanh đến mức nào. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ diễn biến cũng nhanh thôi - nhưng nếu trận đấu kéo dài 5 hiệp, tôi cũng sẽ sẵn sàng như vậy”.

Có phong cách đấu vật và là một “kẻ kết liễu” đúng nghĩa, “Sói xám Chechnya đã khiến cho 12/14 đối thủ không thể đi trọn đến hiệp đấu cuối cùng. Đó là thứ “Stillknocks” nên phải cẩn trọng. Nhưng Chimaev cũng sẵn sàng cho trận đấu dài hơi.

Trước lời khuyên của “Đại bàng Nga” Khabib Nurmagomedov: “Cần phải thực dụng hơn nữa và không lãng phí năng lượng trong những hiệp đầu”, Chimaev giải thích: “Tôi cũng không biết phải nói gì. Khabib có lẽ hiểu rõ hơn. Tôi chỉ muốn lao vào Bát giác đài và chiến đấu”.

“Thậm chí là, tôi cũng sẵn sàng cho trận đấu dài 5 hiệp, kéo đến 25 phút đồng hồ. Nếu không thật sự sẵn sàng cho cả điều này, tôi đã không bước vào lồng sắt bát giác”, Chimaev tự tin cho biết khi hướng đế trận tranh đai hạng trung với Du Plessis cuối tuần này.

Là một võ sĩ quê Chechnya, thi đấu dưới cờ Nga, Chimaev tuyệt đối “tận trung” với tổ quốc. Anh cũng có chia sẻ về sự tự tin mang đai vô địch UFC về với quê nhà: “Tôi có mang đai vô địch về với nước Nga hay không ư? Đương nhiên, đó cũng là quê nhà của tôi. Tôi lớn lên ở trên đất Nga, gia đình tôi đang sống ở đó. Tôi sẽ ở đó”.

“Liệu nước Nga sẽ có thêm một đai vô địch khác trong Bát giác đài vào sáng hôm cuối tuần này, tại sự kiện UFC 319?? Sẽ là như vậy nếu đó là ý của Đấng toàn năng”, võ sĩ quê có ở làng Gvardeskoye (Chechnya), từng sang Thụy Điển sinh sống và có quốc tịch UAE cho biết.

Đánh giá về Đương kim vô địch hạng trung người Nam Phi, Chimaev nhận xét: “Du Plessis lại chưa từng đối đầu với một võ sĩ bất bại nào. Anh ta đánh bại Israel Adesanya, người đã thua 4/5 trận gần đây. Sean Strickland thì hoàn toàn không biết cách chiến đấu. Tôi thậm chí còn chẳng biết là thua anh ta như thế nào nữa”.