Soi tỉ số trận Manchester United - Burnley: Chủ nhà "trút giận" ở Old Trafford

Manchester United đối mặt với rất nhiều áp lực khi không thắng 3 trận đầu mùa giải này, vì thế họ thể hiện quyết tâm to lớn khi tiếp Burnley vào 21 giờ ngày thứ Bảy (30-8).

Quỷ đỏ đã khởi đầu chiến dịch Ngoại hạng Anh bằng trận thua Arsenal 0-1, chia điểm 1-1 với Fulham vào cuối tuần.

Tuy nhiên, có vẻ như màn trình diễn của họ tốt hơn nhiều so với kết quả và có thể tin rằng đã đến lúc Bruno Fernandes và các đồng đội cần lấy lại phong độ, thể diện sau trận thua đội bóng ở giải hạng tư Grimby Town (11-12 sút luân lưu) ở Cúp Liên đoàn hôm giữa tuần.

Cả Lisandro Martinez và Noussair Mazraoui đều không thể ra sân vì chấn thương cho đội chủ nhà, Garnacho đã sang Chelsea, nhưng Manchester United vẫn có lực lượng đủ dày để đè bẹp tân binh Burnley.

Sau trận thua Tottenham 0-3, The Clarets đã nhanh chóng trở lại khi đánh bại Sunderland 2-0 trước sự chứng kiến của người hâm mộ nhà. Burnley được đánh giá là đội bóng dễ chơi và giới chuyên môn tin rằng họ không có khả năng phá hỏng bữa tiệc của Manchester United tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Vấn đề của trận đấu này là Burnley không e sợ Manchester United - gã khổng lồ đang sa sút, vì thế họ sẽ mở trận ra tấn công, chơi sòng phẳng khi tin rằng đây là cơ hội hiếm hoi để làm dậy sóng Old Traffod. Nếu cứ tin rằng Quỷ đỏ kém phong độ, Burnley chắc chắn sẽ trả giá.

Cựu danh thủ Chris Sutton dự đoán Manchester United sẽ thắng 1-0. Nhưng huyền thoại Arsenal Paul Merson khẳng định Quỷ đỏ sẽ thắng đậm 3-1

Dự đoán: Manchester Utd - Burnley 3-1

27-4-2024 Manchester Utd Burnley 1-1 23-9-2023 Burnley Manchester Utd 0-1 08-2-2022 Burnley Manchester Utd 1-1 30-12-2021 Manchester Utd Burnley 3-1 18-4-2021 Manchester Utd Burnley 3-1 12-1-2021 Burnley Manchester Utd 0-1 22-1-2020 Manchester Utd Burnley 0-2 28-12-2019 Burnley Manchester Utd 0-2 29-1-2019 Manchester Utd Burnley 2-2 02-9-2018 Burnley Manchester Utd 0-2





English Premier League Asian Handicap Over/Under Home Handicap Away Over Total Under 30/08 21:00 [16] Manchester Utd - Burnley [11] 1.825 0 : 1 1/4 2.05 1.85 2 3/4 2.025

Cái tên Manchester United không còn gây nhiều hứng thú cho giới mộ điệu, nhưng tỉ lệ trận đấu gây nhiều ngạc nhiên khi chủ nhà chấp đến 1 trái 1 trái rưỡi, ăn 82, thua đủ. Điều bất ngờ hơn là sau 2 ngày, thị trường có dấu hiệu đổ vào cửa trên nên chuyển thành Quỷ đỏ chấp hẳn 1 trái rưỡi, ăn đủ, thua 85.

Các hãng tiết lộ là số tiền đặt vào chủ nhà chiếm 62%, còn Burnley chỉ 38%. Tuy nhiên, giới thạo tin cho rằng dân sành điệu chỉ ra tiền vào giờ chót và họ sẽ không theo cửa trên. Dù sao thì chọn trên vẫn vui hơn.

Tỉ số được ưa chuộng nhất vẫn là 2-0 với giá đặt 1 ăn 6.3, trong lúc 1-0 ăn đến 6.7. Ngạc nhiên hơn, tỉ số 2-1 có giá cao hơn hẳn, lên đến 8.8, còn 3-0 lại ăn 8.3. Những thông số này cho thấy, mọi người tin rằng trận đấu sẽ không có nhiều bàn thắng (có lẽ vì beyn Tài Xỉu ra tỉ lệ xỉu là 2 trái rưỡi 3 trái). Hòa cũng là điều bất ngờ khi 1-1 có giá 9.2, trong lúc 0-0 đặt 1 ăn đến 14.



