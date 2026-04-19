Sociedad hạ Atletico Madrid loạt "đấu súng", đăng quang Cúp Nhà vua

Trận chung kết Cúp Nhà vua trên sân trung lập tại La Cartuja khởi đầu theo cách không thể sốc hơn. Ngay giây thứ 14, Ander Barrenetxea đã khiến Atletico Madrid choáng váng với cú đánh đầu mở tỉ số, khi các cầu thủ áo đỏ-trắng thậm chí còn chưa kịp chạm bóng.

Ander Barrenetxea (7) mở tỉ số khi bóng lăn chưa đầy 1 phút

Bị dội "gáo nước lạnh" từ quá sớm, Atletico Madrid buộc phải dâng cao tìm bàn gỡ. Sau quãng thời gian lấy lại nhịp độ, sức ép của họ dần phát huy hiệu quả. Ademola Lookman tỏa sáng với pha xử lý khéo léo trong vòng cấm phút 18 trước khi tung cú dứt điểm chìm, quân bình tỉ số 1-1.

Ademola Lookman gỡ hòa cho Atletico Madrid

Thế trận sau đó trở nên cởi mở với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp. Tuy nhiên, khi hiệp một tưởng chừng khép lại với tỉ số hòa, bước ngoặt lại xuất hiện. Mikel Oyarzabal lạnh lùng đánh bại thủ môn trên chấm phạt đền ở phút bù giờ, đưa Sociedad tái lập lợi thế 2-1.

Mikel Oyarzabal đưa Sociedad vượt lên

Bước sang hiệp hai, Atletico Madrid gia tăng sức ép nhằm tìm bàn gỡ. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, tổ chức nhiều pha tấn công nhưng lại thiếu đi sự sắc bén trong khâu dứt điểm. Dù vậy, nỗ lực của thầy trò HLV Diego Simeone cuối cùng cũng được đền đáp. Phút cuối, Julián Alvarez di chuyển thông minh trước khi tung cú sút quyết đoán, kéo trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Julian Alvarez gỡ hòa 2-2 nhưng bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc ở hiệp phụ

Hòa 2-2 trong giờ đấu chính, hai đội bước vào hiệp phụ trong bối cảnh thể lực suy giảm rõ rệt. Không còn duy trì được tốc độ cao, nhưng cơ hội vẫn xuất hiện, đáng chú ý nhất là cú dứt điểm dội xà ngang của Julian Alvarez. Tuy nhiên, không bên nào tận dụng thành công, buộc trận đấu phải phân định thắng thua bằng loạt luân lưu.

Trên chấm 11m, Unai Marrero trở thành người hùng của Sociedad. Thủ thành này xuất sắc cản phá hai lượt sút đầu tiên của Alexander Sørloth và Julian Álvarez, tạo lợi thế lớn cho đội bóng xứ Basque.

Thủ môn Unai Marrero cản được cú sút của Alexander Sorloth



Ở lượt sút quyết định, Pablo Marín không mắc sai lầm, ấn định chiến thắng 4-3, khép lại trận chung kết đầy cảm xúc. Chiến thắng giúp Sociedad lần đầu vô địch Cúp Nhà vua kể từ mùa 2019-2020, đồng thời nối dài duyên chiến thắng trước chính Atletico ở đấu trường này.

Sociedad vô địch Cúp Nhà vua sau 6 năm

Trong khi đó, thất bại tiếp tục đẩy thầy trò Simeone vào vòng xoáy bất ổn, tạo ra những dấu hỏi lớn trước chặng đường còn lại của mùa giải. "Rojiblancos" hiện chỉ còn cơ hội ít ỏi tại Champions League để tìm kiếm danh hiệu duy nhất năm nay và cuộc chạm trán "quần hùng" gồm PSG, Bayern Munich và Arsenal không mang lại cho họ nhiều hy vọng.