Sốc visual Phan Tuấn Tài

Mới đây mạng xã hội rần rần khoảnh khắc sau trận đấu tại V.League của hậu vệ Phan Tuấn Tài. Chàng cầu thủ của Thể công Viettel sở hữu gương mặt điển trai, dù đá bóng nhưng làn da trắng bóc. Hình ảnh được người hâm mộ chụp lại nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ và dành nhiều lời khen.

Visual cực sáng của Phan Tuấn Tài qua fancam (Ảnh: serendipityhihi)

Với chiều cao khoảng 1,76 m, Tuấn Tài sở hữu ngoại hình thư sinh, gương mặt điển trai và phong thái điềm đạm, khiến anh không chỉ thu hút trên sân cỏ mà còn chiếm cảm tình của người hâm mộ trên mạng xã hội.

Hành trình sự nghiệp của Tuấn Tài bắt đầu từ năm 2013 khi anh gia nhập hệ thống đào tạo trẻ của Viettel. Nhờ khả năng chuyên môn vượt trội, anh nhanh chóng được chú ý và từng được cho mượn thi đấu ở các giải hạng dưới để tích lũy kinh nghiệm. Đến năm 2022, Tuấn Tài trở lại đội một của Thể công Viettel và bắt đầu khẳng định mình ở V.League, đồng thời được gọi lên các đội tuyển trẻ như U19, U23, và đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Phan Tuấn Tài sinh năm 2001, quê Đắk Lắk

Anh nổi bật với khả năng tạt bóng chuẩn xác, chuyền dài và hỗ trợ tấn công từ biên

Ngoài đá bóng hay cùng ngoại hình điển trai, thư sinh, Phan Tuấn Tài còn sở hữu thành tích học tập vô cùng đáng nể. Tuấn Tài là Thủ khoa kỳ thi tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2020 của trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội.

Ảnh: serendipityhihi