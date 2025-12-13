Sốc: SEA Games 33 lại có lỗi nghiêm trọng, khiến VĐV Việt Nam mất thông số lịch sử

Tối 12/12, chung kết chạy 400 m nam tại SEA Games 33 chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của tuyển thủ điền kinh Việt Nam Tạ Ngọc Tưởng khi anh cán đích với thời gian 45 giây 53, giành huy chương bạc. Với thành tích này, nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một kỷ lục quốc gia mới và cũng vượt qua kỷ lục SEA Games.

Tại thời điểm này, kỷ lục 400 m nam quốc gia đang do chính Ngọc Tưởng nắm giữ với 45 giây 59, lập tại Giải vô địch Điền kinh Quốc gia 2025 – đánh bại kỷ lục tồn tại 10 năm của Quách Công Lịch.

Tạ Ngọc Tưởng lỡ cơ hội vượt kỷ lục SEA Games cũ và tạo ra kỷ lục quốc gia mới.

Tuy nhiên, ngay sau khi thi đấu, ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33 đã phải phát đi thông báo khẩn do một sự cố kỹ thuật với hệ thống tính giờ. Theo đó, hệ thống zero-test trước thi đấu không đáp ứng tiêu chuẩn của World Athletics, và công ty phụ trách không khắc phục được hoàn toàn lỗi này. Vì vậy, dù thứ hạng và kết quả xếp hạng vẫn được giữ nguyên, thành tích tính giờ sẽ không được sử dụng cho mục đích thống kê, bao gồm cả việc công nhận kỷ lục quốc gia hay chuẩn xếp hạng cho các giải đấu tiếp theo.

Thông báo cũng nêu rõ các nội dung thi đấu buổi sáng cùng ngày và các nội dung điền kinh ngoài trời không bị ảnh hưởng. Nhưng với lỗi kỹ thuật tối 12/12, thành tích chạy 400 m của cả Ngọc Tưởng và các VĐV khác như Joshua Atkinson (Thái Lan, người về nhất với 45 giây 13 - lẽ ra là kỷ lục SEA Games mới) không thể được ghi nhận là kỷ lục chính thức dù xét về thành tích đều ở mức rất cao.

Đại diện Liên đoàn Điền kinh Việt Nam xác nhận rằng việc không công nhận thành tích này là điều rất đáng tiếc đối với VĐV và đội tuyển, bởi lẽ thông số của Ngọc Tưởng đủ tiêu chuẩn để phá kỷ lục quốc gia.

Như vậy, sau khi tuyên bố sẽ cố gắng khắc phục các sai sót, Ban tổ chức SEA Games 33 vẫn chưa thể hoàn thiện 100%, thậm chí vẫn để những sai sót lớn xảy ra.