Cầu thủ này đã để lại một hình ảnh vô cùng xấu xí ở giải châu Á.

Cuộc đối đầu giữa hai đội U17 Palestine và U17 Ấn Độ tại vòng loại U17 châu Á 2027 diễn ra ngày 17/11 tại Kuala Lumpur (Malaysia), thuộc bảng E vòng loại U17 châu Á 2027. Trước trận, cả Palestine và Ấn Độ đều có 6 điểm sau hai lượt đấu, khiến màn so tài này mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé dự vòng chung kết.

Tuy nhiên, thay vì chỉ được nhớ đến bởi kết quả chuyên môn, trận đấu lại bị phủ bóng bởi những hành vi thiếu fair-play.

Chiếc thẻ đỏ gây phẫn nộ và cáo buộc phân biệt chủng tộc

Tình huống đáng chú ý đầu tiên xuất hiện ngay phút thứ 10. Sau khi để mất bóng vào chân cầu thủ Ấn Độ gần đường biên, tiền vệ Mohammed Jamhour của Palestine mất bình tĩnh, phạm lỗi khiến đối phương ngã xuống sân rồi liên tiếp đá vào người cầu thủ này.

Chưa dừng lại ở đó, Jamhour còn giẫm lên cánh tay đối thủ khi cầu thủ Ấn Độ vẫn đang nằm trên mặt sân. Trọng tài người Hàn Quốc Ko Min-kuk lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Palestine phải thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian còn lại.

Hành động của Jamhour khiến trận đấu trở nên căng thẳng. Đáng chú ý, dù phải chơi thiếu người, Palestine vẫn tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 32 nhờ quả phạt đền được thực hiện thành công bởi Yazan Khalifah.

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Cầu thủ Palestine gây phẫn nộ khi đá vào người cầu thủ đối phương.

Nhưng đó chưa phải sự việc gây tranh cãi cuối cùng. Cuối hiệp một, tiền vệ Taha Soueidan của Palestine bị cáo buộc có hành động mang tính phân biệt chủng tộc nhằm vào đội trưởng U17 Ấn Độ Dallalmoun Gangte.

Sự việc nhanh chóng gây phản ứng trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến cho rằng Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cần xem xét kỹ tình huống và có biện pháp xử lý nếu xác định hành vi phân biệt chủng tộc thực sự xảy ra.

Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ (AIFF) sau đó đã chính thức gửi khiếu nại lên AFC, đề nghị xem xét đoạn băng ghi hình và đưa ra biện pháp phù hợp. Phía Ấn Độ nhấn mạnh rằng những hành vi kỳ thị, phân biệt đối xử không có chỗ đứng trong bóng đá.

Ở chiều ngược lại, phía Palestine cũng đưa ra lời giải thích. Theo India News Network, trưởng đoàn U17 Palestine Mohammed Joma Al-Aruri cho biết ông đã đưa Soueidan đến gặp Gangte sau trận để xin lỗi và giải thích sự việc.

Ấn Độ thắng đậm, Palestine đối diện nguy cơ bị điều tra

Giữa những tranh cãi trên sân, U17 Ấn Độ vẫn cho thấy bản lĩnh khi tận dụng tốt lợi thế hơn người để giành chiến thắng.

Sau khi bị Palestine gỡ hòa 1-1, đội bóng Nam Á tăng tốc trong hiệp hai. Mukundo Singh Ningthoujam ghi bàn ở phút 52, trước khi đội trưởng Dallalmoun Gangte nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 59. Đến phút 89, Zoramdinthara Lalhunmawia ấn định chiến thắng 4-1 cho Ấn Độ.

Đáng chú ý, Gangte vẫn giữ được sự bình tĩnh sau tình huống gây tranh cãi với Soueidan và sau đó trực tiếp ghi bàn cho đội nhà.

Trận đấu còn bị gián đoạn bởi mưa lớn tại Kuala Lumpur. Theo India News Network, điều kiện thời tiết xấu khiến cuộc so tài phải tạm dừng, trong khi các cầu thủ và ban tổ chức chờ đợi thời điểm có thể tiếp tục thi đấu.

Nhiều tranh cãi đã nổ ra và U17 Palestine khả năng sẽ bị điều tra.

Sau trận, HLV U17 Palestine Yousef Sharbaji công khai xin lỗi về hành vi dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Jamhour. Ông thừa nhận không có lý do nào có thể biện minh cho hành động của học trò, đồng thời chúc mừng chiến thắng của U17 Ấn Độ.

Chiến thắng 4-1 giúp Ấn Độ có 9 điểm tuyệt đối sau ba lượt trận, độc chiếm ngôi đầu bảng E. Họ chỉ cần thêm một điểm trước chủ nhà Malaysia ở lượt cuối để giành vé dự vòng chung kết U17 châu Á 2027. Trong khi đó, Palestine vẫn còn cơ hội cạnh tranh khi có 6 điểm và sẽ gặp Singapore.

Dẫu vậy, những gì xảy ra tại Kuala Lumpur có thể còn được nhắc đến sau khi vòng loại khép lại. Bởi bên cạnh kết quả thắng thua, đây còn là lời nhắc nhở về yêu cầu giữ gìn tinh thần thể thao, đặc biệt ở những giải đấu trẻ, nơi các cầu thủ vẫn đang trong quá trình trưởng thành.



