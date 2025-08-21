Sốc: Chú gà chọi ở Thái Lan thắng giải trăm tỷ đồng, "chuyển nhượng" cũng tiếp tục gây choáng váng!

Một thông tin gây chú ý trong cộng đồng yêu thích chọi gà mới đây liên quan đến một chú gà chọi đã đạt giải thưởng 101 tỷ đồng. Trong một trận đấu diễn ra vào ngày 17 tháng 8 năm 2025 tại trường gà Kaeo Khok Kruat, tỉnh Nakhon Ratchasima, chú gà Chao Fah Khamram đã xuất sắc giành chiến thắng và phá vỡ nhiều kỷ lục. Giải thưởng cho trận đấu này lên tới hơn 125 triệu baht (tương đương 101 tỷ đồng), đánh dấu một sự kiện lịch sử trong làng chọi gà Thái Lan.

Chú gà chọi có giá lên tới 5.2 tỷ đồng.

Trận đấu diễn ra giữa gà chọi Chao Koh Tao và Chao Fah Khamram, quy tụ những chú gà chọi đỉnh cao tại Thái Lan. Trong suốt 5 hiệp đấu, Chao Fah Khamram đã thể hiện phong độ vượt trội hơn, tạo nên những cú đá hiểm hóc, khiến đối thủ gặp khó khăn và chiến thắng ở hiệp 4. Sau trận đấu, ông Apichart, chủ sở hữu của Chao Fah Khamram, thông báo rằng ông đã đồng ý bán chú gà này với giá 6,5 triệu baht (5,2 tỷ đồng) cho một trại gà chọi tại cùng tỉnh.

Ông chia sẻ: "Fah Khamram chuyển đến Noom Rong Mee với giá 6,5 triệu baht, đã đặt cọc 1 triệu." Bên cạnh đó, chủ sở hữu mới của chú gà chọi này cũng bày tỏ sự cảm ơn đến đội ngũ Richa Farm vì đã chấp nhận giao dịch. Gần đây ông cũng chia sẻ về bức ảnh có biên lai chuyển nhượng trị giá 3 triệu baht với lời nhắn vui mừng: "Tôi đã tìm thấy nó và đang dần trả hết. Cảm ơn rất nhiều."

Sự kiện này không chỉ gây tiếng vang lớn trong cộng đồng yêu thích chọi gà mà còn mở ra một trang mới cho những con gà chọi tại Thái Lan, khi giá trị của chúng được đánh giá cao hơn bao giờ hết.