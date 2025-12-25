Sốc: Cầu thủ bóng đá ngã từ cáp treo cao 70m xuống đất, tử vong ngay trước mặt vợ

Làng bóng đá Đức bàng hoàng trước thông tin cựu cầu thủ Sebastian Hertner qua đời trong một tai nạn kinh hoàng tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Savin Kuk (Montenegro). Điều khiến bi kịch càng đau lòng hơn là vụ việc xảy ra ngay trước mắt vợ anh, trong chuyến du lịch được cho là để nghỉ ngơi và tận hưởng mùa đông.

Theo các báo cáo ban đầu, tai nạn xảy ra khi Hertner đang ngồi trên cáp treo thì một bộ phận của hệ thống bất ngờ gặp sự cố, tách khỏi dây cáp và va chạm mạnh với cáp treo phía sau. Cú va đập khiến cựu hậu vệ 34 tuổi rơi từ độ cao khoảng 70 mét xuống mặt đất. Anh tử vong tại chỗ.

Sebastian Hertner qua đời vì tai nạn cáp treo (Ảnh: Alexandra Beier/Getty Images)

Trong khi đó, vợ của Hertner - 30 tuổi - bị kẹt lại trên cáp treo. Cô được lực lượng cứu hộ giải cứu sau đó nhưng đã bị gãy chân, một số nguồn tin cho biết còn có chấn thương vùng đầu. Người phụ nữ xấu số nhanh chóng được đưa tới bệnh viện để phẫu thuật, trong trạng thái tinh thần hoảng loạn sau khi chứng kiến tai nạn kinh hoàng của chồng.

Không chỉ riêng hai vợ chồng Hertner, vụ việc còn khiến ít nhất ba du khách khác bị treo lơ lửng trên cáp treo trong nhiều giờ, trước khi được đưa xuống an toàn. Hình ảnh cáp treo tại Savin Kuk ngay lập tức được lan truyền trên truyền thông, làm dấy lên làn sóng lo ngại về mức độ an toàn của hệ thống này.

Hệ thống cáp treo trượt tuyết tại Savin Kuk, nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Omnivore)

Sebastian Hertner không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ bóng đá Đức. Anh từng được đánh giá cao trong thế hệ cầu thủ cùng thời với những cái tên sau này trở thành ngôi sao như Christoph Kramer hay Felix Kroos. Trong sự nghiệp chuyên nghiệp, Hertner từng khoác áo nhiều CLB tại Đức như 1860 Munich, Erzgebirge Aue và Darmstadt ở giải hạng Nhì. Ở giai đoạn sau, anh còn giữ vai trò đội trưởng của ETSV Hamburg tại Oberliga (giải hạng Năm).

Sebastian Hertner thời còn thi đấu cho VfB Lubeck (Ảnh: Oliver Hardt/Getty Images)

Sau thảm kịch, chính quyền Montenegro đã ra lệnh đóng cửa ngay lập tức cáp treo Savin Kuk, đồng thời các công tố viên mở cuộc điều tra để làm rõ nguyên nhân. Thị trưởng thị trấn Žabljak, ông Radoš Žugić, nhấn mạnh cần có một cuộc điều tra "toàn diện và minh bạch" nhằm xác định trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên, việc cáp treo được cho là đã hoạt động trở lại chỉ một ngày sau tai nạn đang gây nhiều tranh cãi trong dư luận.