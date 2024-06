Sốc: 2 VĐV nữ của đội tuyển trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc bị cáo buộc quấy rối tình dục VĐV nam khi uống rượu, nhận án phạt nặng

Hôm qua 21/6, Liên đoàn Trượt băng Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp và đưa ra quyết định đình chỉ nữ vận động viên trượt băng nghệ thuật A trong 3 năm vì tội quấy rối tình dục một thiếu niên khác giới.

Nữ tuyển thủ B của đội tuyển trượt băng nghệ thuật cũng bị đình chỉ 1 năm vì tội quay phim bất hợp pháp gây khó chịu về tình dục.

Trước đó, cả A và B bị phát hiện đã uống rượu nhiều lần trong trại huấn luyện của đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia được tổ chức ở Varese, Ý từ ngày 15-28/5. Trong khi điều tra hai nữ VĐV, liên đoàn xác nhận rằng ngoài việc uống rượu còn xảy ra hành vi quấy rối tình dục.

A gọi điện cho C, một đồng nghiệp nam cấp dưới, đến ký túc xá của đội tuyển nữ và có hành động quấy rối tình dục với C khiến C cảm thấy khó chịu. B được cho là đã chụp ảnh nhạy cảm của A mà không xin phép rồi đưa cho C xem.

Liên đoàn trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc họp và đưa ra quyết định kỉ luật với 2 nữ VĐV có hành vi quấy rối tình dục khi uống rượu

Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc đã trừng phạt nghiêm khắc A và B, đồng thời khiển trách nam tuyển thủ C vì đến đến ký túc xá của đội tuyển nữ, vi phạm nội quy tập luyện tăng cường. Ngoài ra, anh D - trưởng trại huấn luyện - bị đình chỉ công tác 3 tháng do sơ suất trong việc quản lý đội.

Liên đoàn Trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc đánh giá hành vi của 2 nữ VĐV này là nghiêm trọng và quyết định báo cáo lên Trung tâm đạo đức thể thao Hàn Quốc. Hai tuyển thủ có thể yêu cầu xét xử lại từ Hội đồng Thể thao Hàn Quốc. Nếu hành động của 2 tuyển thủ này được xác nhận là đúng trong phiên tái thẩm, dự đoán họ sẽ phải đối mặt với một đòn nặng nề vào sự nghiệp, chưa kể hình thức kỷ luật từ liên đoàn.