Soán ngôi Argentina, Tây Ban Nha lên đầu bảng xếp hạng FIFA

Đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tiếp tục phong độ xuất sắc để giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng bóng đá nam thế giới mới nhất của FIFA được công bố vào ngày 7-10, trong khi Bồ Đào Nha là đội duy nhất thăng hạng trong tốp 10.

Đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha tiếp tục phong độ xuất sắc để giữ vững vị trí số 1. Ảnh: THX

Tây Ban Nha đã soán ngôi Argentina để đứng đầu bảng xếp hạng thế giới vào tháng 7, phần lớn nhờ chiến thắng 1-0 trong hiệp phụ ở trận chung kết FIFA World Cup 2026.

Đội tuyển của HLV Luis de la Fuente tiếp tục phong độ chói sáng khi thắng cả 4 trận đấu kể từ đó, tại UEFA Nations League, để nối dài kỷ lục bất bại của bóng đá nam quốc tế lên con số 42 trận. Argentina, Pháp và Anh vẫn giữ nguyên các vị trí còn lại trong tốp 4.

Bồ Đào Nha là đội duy nhất thăng hạng trong nhóm 10 đội dẫn đầu bảng xếp hạng, vươn lên 2 bậc để chiếm vị trí thứ 5, đẩy Brazil và Morocco đều tụt một bậc. Bỉ, Hà Lan và Mexico là những cái tên còn lại trong tốp 10.

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jorge Jesus, đội tuyển Bồ Đào Nha toàn thắng cả 4 trận gần đây tại UEFA Nations League, bao gồm các chuyến làm khách trước Na Uy và Đan Mạch.

Tương tự, cùng với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đội tuyển Thụy Sĩ cũng khởi đầu chiến dịch UEFA Nations League bằng 4 trận thắng liên tiếp, qua đó tăng 2 bậc lên vị trí thứ 12, vượt qua Đức và Croatia - những đội tụt xuống vị trí thứ 13 và 14.

Tổng cộng có 338 trận đấu quốc tế đã diễn ra kể từ khi FIFA World Cup 2026 kết thúc vào ngày 19-7, bao gồm các trận đấu thuộc UEFA Nations League, CONCACAF Nations League và vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2027.

Các đại diện châu Phi chứng kiến sự thăng tiến ấn tượng nhất, với Mali và Nam Phi có bước nhảy vọt 6 bậc, lần lượt lên vị trí 47 và 48. Châu Phi hiện có 10 đại diện góp mặt trong tốp 50.