Sợ Việt Nam, truyền thông Thái Lan mong Malaysia tạo bất ngờ ở bán kết ASEAN Cup

Krian Buriram cho rằng Thái Lan sẽ có cơ hội vô địch cao hơn nếu gặp Malaysia ở chung kết, thay vì tái ngộ ĐT Việt Nam.

Đội tuyển Thái Lan đã giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 sau khi vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3. Hiện tại, truyền thông xứ Chùa vàng đang hướng sự chú ý sang trận bán kết còn lại giữa ĐT Việt Nam và Malaysia.

Theo Krian Buriram, Malaysia sẽ là đối thủ dễ chịu hơn với Thái Lan nếu hai đội cùng góp mặt ở trận chung kết. Trang này thậm chí công khai mong muốn Malaysia tạo nên bất ngờ trước ĐT Việt Nam.

Kịch bản được Krian Buriram đưa ra là Malaysia thắng Việt Nam 3-0 ở trận bán kết lượt về tại sân Mỹ Đình, qua đó đảo ngược thất bại 0-2 ở lượt đi và giành quyền vào chung kết với tổng tỷ số 3-2.

Thái Lan vất vả vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 ở 2 trận Bán kết.

Đáng chú ý, nhận định trên xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Thái Lan vẫn chưa quên thất bại trước Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2024. Vì vậy, viễn cảnh hai đội tiếp tục chạm trán ở trận đấu cuối cùng năm nay rõ ràng không phải điều mà một bộ phận truyền thông Thái Lan mong muốn.

Tuy nhiên, mong muốn của Krian Buriram đang đứng trước thử thách rất lớn. ĐT Việt Nam đã tạo lợi thế đáng kể khi đánh bại Malaysia 2-0 ngay trên sân Bukit Jalil ở trận lượt đi. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang có cơ hội rất lớn để có tấm vé vào chung kết.

Malaysia sẽ phải chơi một trận đấu gần như hoàn hảo nếu muốn đảo ngược tình thế. Trong khi đó, ĐT Việt Nam có thêm lợi thế sân nhà và đang duy trì thành tích đối đầu rất ấn tượng trước đối thủ.

Trận bán kết lượt về giữa ĐT Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 20h ngày hôm nay 19/8 trên sân Mỹ Đình. Nếu bảo vệ thành công lợi thế, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ đối đầu Thái Lan trong trận chung kết ASEAN Cup 2026.