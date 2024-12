Sợ lộ thông tin, HLV Masatadi Ishii yêu cầu ĐT Thái Lan tập kín

ĐT Thái Lan tập kín sau khi bắt đầu hội quân vào ngày 2/12 để chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024. “Voi chiến” chưa đầy đủ lực lượng trong ngày đầu tập trung, lý do này khiến HLV Ishii cho các cầu thủ tập kín trong quá trình chuẩn bị cho ASEAN Cup 2024.

HLV Masatada Ishii sợ lộ thông tin khi yêu cầu ĐT Thái Lan tập kín (Ảnh: Changsuek)

Tiết lộ về lý do tập kín, HLV Ishii cho biết: “Về lý do các buổi tập kín, một số các cầu thủ vẫn chưa thể có mặt lên tuyển. Chúng tôi cần thời gian cho các cầu thủ tập trung và không muốn những thông tin này bị tiết lộ ra ngoài. Đó là lý do chúng tôi phải giữ sự kín đáo trong các buổi tập”.

ĐT Thái Lan không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị khi sẽ có trận đầu tiên gặp ĐT Timor Leste vào ngày 8/12. “Voi chiến” sẽ phải di chuyển sang Việt Nam để làm khách trong trận đầu tiên.

Thầy trò HLV Ishii sau đó sẽ có trận đầu tiên trên sân nhà gặp ĐT Malaysia, đối thủ chính trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng A. HLV Ishii đưa ra nhận xét về đối thủ: “Nếu nói về Malaysia, họ đã thay đổi rất nhiều nhưng tôi không muốn đi vào chi tiết”.

Về mục tiêu của ĐT Thái Lan, HLV Ishii cho biết: “Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng nhiều nhất có thể trong giải đấu”.

ĐT Thái Lan sẽ lần lượt gặp Timor Leste (8/12), Malaysia (14/12), Singapore (17/12) và Cambodia (20/12).