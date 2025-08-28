So kè Taylor Swift và bạn gái Ronaldo: Nhẫn đính hôn của ai đắt đỏ hơn?

Sau khi Taylor Swift chính thức nhận lời cầu hôn từ Travis Kelce, chiếc nhẫn đính hôn cổ điển của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhưng chỉ ít lâu trước đó, Georgina Rodríguez – bạn gái lâu năm của Cristiano Ronaldo cũng từng khiến dân mạng choáng ngợp khi khoe chiếc nhẫn siêu to khổng lồ. Hai chiếc nhẫn, hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhưng đều khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên.

Nhẫn Travis Kelce đính hôn với bạn gái có gì?

Theo Daily Mail, Travis Kelce đã hợp tác với nhà thiết kế Kindred Lubeck (Artifex Fine Jewelry, New York) để tạo ra chiếc nhẫn dành riêng cho Taylor. Không chọn những mẫu trending, Travis quyết định mang đến cho bạn gái một thiết kế mang đậm hơi thở cổ điển, đúng chất "nàng thơ" của Taylor Swift.

Nhẫn được làm từ vàng vàng 18k, viên kim cương chính cắt kiểu antique cushion-cut/old mine, một dáng cắt đã tồn tại từ thế kỷ 18. Kiểu cắt này không hoàn hảo, không quá sáng chói như kim cương hiện đại, nhưng lại có vẻ đẹp lãng mạn, mang màu sắc hoài cổ. Viên kim cương được đặt trong khung có viền vàng bao quanh bảo vệ đá, kèm những chi tiết chạm khắc tinh tế.

Giới kim hoàn ước tính trọng lượng viên kim cương từ 5–10 carat. Giá trị chiếc nhẫn dao động rất rộng: từ 550.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng), tùy cách đánh giá chất lượng đá. Điểm chắc chắn: đây không chỉ là một chiếc nhẫn xa xỉ, mà còn là một tác phẩm cá nhân, được thiết kế riêng cho Taylor, vừa sang trọng vừa đúng gu nghệ sĩ.

Nhẫn đính hôn của Taylor

Georgina Rodríguez: Choáng ngợp với nhẫn "khủng long" từ CR7

Nếu nhẫn của Taylor thiên về tinh tế, thì nhẫn của Georgina Rodríguez lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại với thiết kế to, sáng, choáng ngợp. Cristiano Ronaldo đã cầu hôn bạn gái một chiếc nhẫn kim cương oval-cut siêu to, đi kèm hai viên phụ, tạo thành kiểu ba viên (three-stone).

Theo nhiều nguồn, viên đá chính có thể nặng tới 25–40 carat, thậm chí có chuyên gia còn ước tính xấp xỉ 45 carat. Với kích thước khủng như vậy, giá trị chiếc nhẫn được định ở mức 3–5 triệu USD (khoảng 130 tỷ đồng).

Được chế tác trên nền bạch kim hoặc vàng trắng, nhẫn của Georgina được xếp vào hàng "top khủng" trong giới WAGs. Nó trở thành biểu tượng xa hoa, khiến giới thời trang không thể ngừng bàn tán.

Nhẫn Ronaldo cầu hôn bạn gái

Ai hơn ai?

Nếu xét về giá trị tiền bạc, nhẫn của Georgina Rodríguez rõ ràng "ăn đứt" với kích thước khủng và mức giá vài triệu USD. Nhưng nếu xét về gu thẩm mỹ và sự tinh tế, nhẫn của Taylor Swift lại nhận được nhiều lời khen, bởi nó mang tính cá nhân hóa cao, không đơn thuần là "càng to càng tốt".

Một bên là tuyên ngôn xa hoa "không ai bì kịp", một bên là sự lãng mạn, nghệ sĩ và đầy tinh tế. Cuộc so kè này có lẽ sẽ còn được netizen bàn luận dài dài. Nhưng dù thế nào, cả Taylor Swift lẫn Georgina Rodríguez đều đang sở hữu những chiếc nhẫn đính hôn thuộc hàng "đỉnh của đỉnh", khiến cả thế giới phải trầm trồ.