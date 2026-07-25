SLNA vô địch U21 Quốc gia 2026 sau chiến thắng nghẹt thở trước Thể Công Viettel

U21 SLNA đánh bại U21 Thể Công Viettel 1-0 trong trận chung kết để lên ngôi vô địch U21 Quốc gia 2026, khép lại giải đấu bằng màn trình diễn đầy bản lĩnh.

Chiều 25/7, trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (Hưng Yên), U21 SLNA vượt qua U21 Thể Công Viettel với tỷ số 1-0 ở trận chung kết, qua đó giành chức vô địch Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, hai đội nhập cuộc thận trọng và ưu tiên sự chắc chắn. U21 SLNA kiểm soát bóng nhiều hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League, trong khi Thể Công Viettel lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ và chờ cơ hội phản công. Khoảng 20 phút đầu diễn ra khá cân bằng, không có nhiều pha bóng thực sự nguy hiểm.

Từ giữa hiệp một, đội bóng xứ Nghệ dần tăng tốc và tạo sức ép lớn hơn. Phút 33, Thể Công Viettel đưa được bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Đến phút 41, sau tình huống lộn xộn từ quả phạt góc, Thanh Đức tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho SLNA.

Sang hiệp hai, SLNA tiếp tục làm chủ thế trận và suýt nhân đôi cách biệt ở phút 50 nếu không có pha cứu thua xuất sắc của thủ môn Đức Duy. Bên kia chiến tuyến, Thể Công Viettel buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối phương.

Đội bóng áo lính liên tục khai thác hai biên nhằm tạo đột biến nhưng thiếu chính xác ở những pha xử lý cuối cùng. Phút 72, họ thêm một lần đưa bóng vào lưới SLNA nhưng bàn thắng tiếp tục không được công nhận vì lỗi việt vị.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng khi SLNA chủ động lùi sâu bảo vệ thành quả. Phút 84, Nguyên Hoàng nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu, khiến đội bóng xứ Nghệ chỉ còn 10 người trên sân. Tận dụng lợi thế hơn người, Thể Công Viettel dồn toàn lực tấn công nhưng thủ môn Cao Văn Bình cùng hàng phòng ngự SLNA đã thi đấu kiên cường để bảo toàn chiến thắng 1-0.

Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Huy Hoàng chính thức đăng quang ngôi vô địch U21 Quốc gia 2026 sau hành trình thi đấu ổn định và đầy bản lĩnh.

Ngay sau trận chung kết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức lễ bế mạc và trao giải Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia – Cúp FPT Play 2026 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, Ban tổ chức giải, đại diện nhà tài trợ FPT Play cùng các đơn vị đồng hành và các đội bóng tham dự.

Trong lễ trao giải, U21 SLNA nhận cúp vô địch sau chiến thắng trước Thể Công Viettel, khép lại một mùa giải thành công với màn trình diễn thuyết phục từ vòng bảng đến trận chung kết. Đây cũng là dấu ấn đẹp khép lại mùa giải U21 Quốc gia 2026, tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của sân chơi trong việc phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho bóng đá Việt Nam.