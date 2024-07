Sáng 22/7, CLB Sông Lam Nghệ An ra thông báo về lùm xùm gian lận tuổi. Đội bóng xứ Nghệ khẳng định "tuyệt đối không có chủ trương gian lận tuổi tác của vận động viên hoặc ủng hộ việc gian lận, làm sai lệch hồ sơ, giấy tờ".

Thông cáo của SLNA đề cao " tính công bằng, quyền lợi hợp pháp của trẻ em nói chung và vận động viên bóng đá nói riêng cũng như danh dự, uy tín của câu lạc bộ".

Thông tin cầu thủ SLNA gian lận tuổi ở giải trẻ quốc gia gây xôn xao dư luận những ngày gần đây. Một số nguồn tin phản ánh cầu thủ trẻ tên B.V.B của đội bóng xứ Nghệ đã 12 tuổi khi tham dự giải vô địch U9 toàn quốc và giành chức vô địch năm 2022.

U9 SLNA vô địch giải U9 toàn quốc 2022.

Tại giải U11 toàn quốc 2024, cầu thủ B.V.B vẫn tiếp tục tham dự và thi đấu nổi bật. Tuy nhiên, có thông tin rằng B (quê Hà Tĩnh) sinh năm 2010, tức là đã 14 tuổi. Một số bạn bè, phụ huynh cho biết B.V.B từng theo học lớp 3 tại Hà Tĩnh vào năm học 2018//2019.

Thông báo của SLNA giải thích: " Là một đơn vị doanh nghiệp, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An dựa trên các tiêu chí chuyên môn của vận động viên và căn cứ vào các hồ sơ, giấy tờ theo quy định của pháp luật đã được các cơ quan chức năng xác nhận cũng như hoàn toàn tin tưởng vào sự kiểm tra chặt chẽ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ban Tổ chức các giải đấu.

Với tất cả những cầu thủ hiện tại đang thuộc biên chế Trung tâm đào tạo trẻ Sông Lam Nghệ An, chúng tôi cam kết có đủ các hồ sơ, giấy tờ pháp lý liên quan đến vận động viên do gia đình cung cấp như: giấy xác nhận hộ tịch của ngành Tư pháp địa phương; số định danh và Căn cước Công dân của ngành Công an ".