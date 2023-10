SLNA đón vua phá lưới V-League 2023 từ CLB Công an Hà Nội

Lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An xác nhận Jhon Cley sẽ gia nhập đội bóng xứ Nghệ từ CLB Công an Hà Nội. Tiền đạo người Brazil được xem là một phần trao đổi trong thương vụ hậu vệ phải Hồ Văn Cường chuyển đến CLB Công an Hà Nội. Xác nhận của lãnh đạo SLNA giải tỏa sự sốt ruột của người hâm mộ đội bóng khi có những tin đồn Jhon Cley không rời CLB Công an Hà Nội.

SLNA không phải trả bất kì khoản phí chuyển nhượng, lương hay "lót tay" cho Jhon Cley do tiền đạo người Brazil gia nhập theo dạng cho mượn. CLB Công an Hà Nội vẫn là đội bóng chi trả các khoản đãi ngộ theo hợp đồng cho Jhon Cley.

Jhon Cley gia nhập SLNA.

Jhon Cley vẫn là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất V-League 2023 với 11 pha lập công, góp phần quan trọng giúp CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch. SLNA không phải đội bóng dư dả về tài chính, do đó những ngoại binh của họ vài năm gần đây không được đánh giá cao. Jhon Cley được kì vọng sẽ thay đổi đáng kể chất lượng hàng công của HLV Phan Như Thuật.



Bên cạnh Cley, SLNA sớm chốt 2 ngoại binh khác cho mùa giải 2023/2024. Tiền vệ Michael Olaha tiếp tục gắn bó với đội bóng xứ Nghệ. Ngoài ra, họ chiêu mộ thêm trung vệ Mario Zebic.

Ở vị trí của Hồ Văn Cường, SLNA vẫn còn một cựu binh chất lượng, có thể đảm đương tốt hành lang phải là Trần Đình Hoàng. Nỗi lo của SLNA nằm ở vị trí trung vệ khi Quế Ngọc Hải ra đi và họ vẫn chưa thể tìm được sự thay thế tương xứng.

Ở vòng 1 V-League, SLNA gặp Viettel FC vào ngày 22/10.

Việc Jhon Cley gia nhập SLNA khép lại thương vụ "trao đổi" cầu thủ giữa đội bóng này và CLB Công an Hà Nội. Trước đó, đội vô địch V-League 2023 tiếp cận Hồ Văn Cường và mong muốn cầu thủ này sớm chuyển đến đội bóng mới. Tuy nhiên, bản thân Văn Cường cũng lưỡng lự và không thể đưa ra quyết định ở thời điểm đó. Người hâm mộ SLNA lên tiếng phản đối bởi Văn Cường là tài năng hiếm hoi của đội bóng toả sáng trong thời gian gần đây.

Nhưng đến hạn chót đăng kí nội binh, CLB Công an Hà Nội xác nhận chiêu mộ thành công tuyển thủ Việt Nam. Ngược lại, Jhon Cley vẫn tham gia các hoạt động như chụp hình trước mùa giải mới, tham dự công bố áo đấu, lễ xuất quân của nhà đương kim vô địch V-League. Điều này khiến các CĐV của SLNA lo lắng.