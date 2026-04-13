Sinner hạ Alcaraz, "giật" top 1 và thành người thứ 2 trong lịch sử có kỷ lục không tưởng

Trận chung kết Monte Carlo 2026 diễn ra hấp dẫn khi hai tay vợt số 1 và 2 thế giới, Alcaraz và Sinner, nhập cuộc thận trọng nhưng vẫn duy trì chất lượng chuyên môn cao. Sau 2 giờ 15 phút thi đấu, Sinner đánh bại Alcaraz trong hai set để đăng quang thuyết phục.
Chiến thắng này giúp tay vợt người Ý trở thành người thứ hai trong lịch sử giành trọn bộ Sunshine Double và vô địch Monte Carlo trong cùng một mùa giải kể từ khi hệ thống Masters 1000 ra đời, sau Djokovic năm 2015.
Trong set đấu đầu tiên, cả hai liên tục giằng co trong và phải phân định bằng tie-break. Ở thời điểm quyết định, Alcaraz mắc lỗi kép, giúp Sinner thắng 7-6.
Bước sang set hai, kịch bản tương tự tiếp tục lặp lại trong những game đầu khi hai tay vợt bám đuổi sát sao.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở giai đoạn cuối khi Sinner tận dụng tốt những pha đánh hỏng của đối thủ để giành break quan trọng. Tay vợt người Ý còn giữ vững lợi thế giao bóng, khép lại trận đấu với tỉ số 6-3.
Ngược lại, Alcaraz dù thi đấu nỗ lực nhưng thiếu sự chính xác ở các thời điểm quyết định, đặc biệt là loạt tie-break set đầu và những sai sót ở set hai.
Hạ đẹp Alcaraz, Sinner đăng quang chức vô địch Monte Carlo, và tiếp tục khẳng định phong độ ổn định của anh trong mùa giải năm nay, sau những thành công ở hệ thống ATP Masters 1000.
Sau trận thua, Alcaraz đã dành lời khen cho đối thủ: "Tất nhiên tôi phải bắt đầu với Jannik. Những gì bạn đang đạt được hiện nay thật ấn tượng. Theo tôi biết, chỉ có 1 người trong Kỷ nguyên Mở giành được cú đúp danh hiệu Sunshine Double và Monte Carlo. Bạn là người thứ 2 làm được điều đó. Thật đáng kinh ngạc. Rất khó để làm được điều đó. Chúc mừng bạn vì tất cả mọi thứ".
Thất bại này cũng khiến tay vợt người Tây Ban Nha khép lại chuỗi 15 trận toàn thắng trên sân đất nện, và mất luôn ngôi vị số 1 thế giới, khi bị trừ 350 điểm, còn 13,240, kém Sinner, người được cộng đến 950 điểm nhờ chức vô địch, chỉ 110 điểm.
Dù vậy, đây cũng được xem là bước chạy đà hoàn hảo cho cả hai trước thềm Roland Garros, giải Grand Slam trên mặt sân đất nện sắp tới.