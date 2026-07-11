Sinh nhật tuổi 15 của Harper Beckham phủ bóng drama: Victoria vẫn nhắc đến Brooklyn, em gái đau lòng vì bị anh trai phớt lờ

Harper Beckham vừa bước sang tuổi 15 trong vòng tay của cả gia đình tại Miami. Thế nhưng, sinh nhật của cô út nhà Beckham vẫn thiếu một mảnh ghép quan trọng.

Ngày 10/7, David và Victoria Beckham đồng loạt đăng tải những lời chúc ngọt ngào dành cho con gái út Harper Beckham nhân sinh nhật tuổi 15. Cả gia đình hiện có mặt tại Miami, nơi David đang bận rộn với các hoạt động của Inter Miami. Romeo Beckham, Cruz Beckham cùng bạn gái cũng quây quần bên cô em gái trong ngày đặc biệt. Chỉ duy nhất Brooklyn Beckham tiếp tục vắng mặt.

Điều khiến nhiều người chú ý là trong bài đăng trên Instagram, Victoria Beckham đã chia sẻ loạt ảnh kỷ niệm của Harper từ khi còn nhỏ. Đáng chú ý, cô còn đưa vào một bức ảnh Harper thời thơ ấu chụp cùng anh trai Brooklyn - động thái được cho là lời nhắn đầy ẩn ý giữa lúc mối quan hệ mẹ con vẫn căng thẳng.

Victoria xúc động viết rằng Harper là "người bạn thân nhất", là niềm tự hào lớn nhất của cô và gửi lời chúc sinh nhật đầy yêu thương tới con gái.

Harper xinh đẹp tuổi 15 (Ảnh: Matt Baron)

Vợ chồng David và Victoria Beckham chúc mừng sinh nhật gái út Harper

Trong khi đó, David Beckham cũng đăng nhiều bức ảnh từ thời thơ ấu của Harper, gọi con gái là "cô gái bé nhỏ xinh đẹp" và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất. Tuy nhiên, khác với Victoria, cựu danh thủ người Anh không đăng bất kỳ hình ảnh nào có Brooklyn trong bài viết của mình.

Điều khiến người hâm mộ tiếc nuối hơn cả là Brooklyn Beckham hoàn toàn giữ im lặng trong ngày sinh nhật em gái, khác với những bài đăng chúc mừng tưng bừng trước đây vào mỗi năm dịp em gái thêm 1 tuổi. Đây được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa Brooklyn và gia đình vẫn đang rơi vào băng giá. Brooklyn nhiều lần bức xúc khi cha mẹ nhắc đến anh trên MXH. Anh thậm chí đã đề nghị họ "hãy để mình yên", bởi mỗi bài đăng đều khiến câu chuyện rạn nứt gia đình bị khơi lại.

Victoria đăng ảnh mừng sinh nhật con gái nhưng lại chọn tấm có mặt Brooklyn giữa lúc cậu cả đang xa cách gia đình

Mâu thuẫn giữa Brooklyn với gia đình Beckham đã kéo dài nhiều tháng. Cậu cả đã chặn cha mẹ và các em trên Instagram, luật sư của Brooklyn cũng từng yêu cầu mọi liên lạc phải thông qua đại diện pháp lý. Đầu năm nay, Brooklyn còn công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với gia đình và khẳng định mình không còn là một phần của "Brand Beckham".

Người chịu tổn thương nhiều nhất trong câu chuyện là Harper Beckham. Cô bé luôn mong có thể làm lành với anh trai. Cách đây không lâu, Harper từng tự mình đến nhà Brooklyn ở Beverly Hills để tìm gặp anh nhưng không ai có mặt. Cô chỉ có thể để lại một bức thư trước khi ra về.

Ở tuổi 15, Harper Beckham vẫn nhận được rất nhiều tình yêu từ cha mẹ và các anh trai Romeo, Cruz. Thế nhưng, sự im lặng của Brooklyn trong ngày đặc biệt tiếp tục cho thấy vết rạn trong gia đình Beckham vẫn còn rất sâu và chưa có dấu hiệu sớm được hàn gắn.