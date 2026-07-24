Singapore hạ Campuchia nghẹt thở phút bù giờ, chiếm lợi thế sớm ở bảng A AFF Cup 2026

Singapore đánh bại Campuchia 2-1 bằng bàn thắng ở phút 90+11 trong trận cầu đôi công hấp dẫn, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại bảng A AFF Cup 2026.

Singapore đã giành trọn 3 điểm ở trận ra quân bảng A AFF Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 ngay trên sân của Campuchia. Cuộc đối đầu diễn ra với tốc độ cao, nhiều cơ hội nguy hiểm và chỉ được định đoạt ở những phút bù giờ cuối cùng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đều nhập cuộc cởi mở và sẵn sàng chơi tấn công. Campuchia chủ động triển khai bóng với những pha lên biên, trong khi Singapore đáp trả bằng các tình huống chuyển trạng thái nhanh.

Phút 12, Sokha thoát xuống bên cánh trái nhưng đường căng ngang vào trong bị hàng thủ Singapore kịp thời cản phá. Đến phút 17, Singapore đã đưa được bóng vào lưới khi Stewart dứt điểm thành công, tuy nhiên bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Sức ép của đội khách cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 22. Từ một đường chuyền xuyên tuyến chuẩn xác của đồng đội, Anuar phá bẫy việt vị, thoát xuống đối mặt trước khi dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 cho Singapore.

Sau bàn thua, Campuchia cố gắng đẩy cao đội hình. Bento có pha đi bóng mạnh mẽ ở phút 38 nhưng cú sút cuối cùng lại thiếu chính xác, khiến đội chủ nhà khép lại hiệp một trong thế bị dẫn trước.

Bước sang hiệp hai, Campuchia gia tăng sức ép với quyết tâm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, Singapore vẫn cho thấy sự nguy hiểm trong những pha phản công nhanh.

Phút 55, nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp. Từ đường mở bóng chính xác của đồng đội, Ouk nhận bóng thoải mái bên cánh phải trước khi tung cú sút cực mạnh, không cho thủ môn Singapore cơ hội cản phá, cân bằng tỷ số 1-1.

Bàn gỡ giúp Campuchia thi đấu hưng phấn hơn. Phút 65, Samuel thực hiện đường chọc khe tinh tế để Sa Ty băng xuống đối mặt thủ môn, nhưng tiền đạo chủ nhà lại dứt điểm không thành công trong cơ hội rất ngon ăn.

Bên kia chiến tuyến, Singapore cũng liên tục đáp trả. Phút 71, Ilhan Fandi bật cao đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh phải, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Những phút cuối chứng kiến thế trận đôi công hấp dẫn khi cả hai đội đều quyết tâm tìm bàn thắng quyết định. Kịch tính còn được đẩy lên ở phút 90+5 khi Singapore một lần nữa đưa bóng vào lưới Campuchia. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ đội khách đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Tưởng như trận đấu sẽ khép lại với tỷ số hòa thì đến phút 90+11, Singapore tung đòn kết liễu. Ilhan Fandi nhận đường chuyền của đồng đội trong vòng vây ba hậu vệ Campuchia, xử lý bước một khéo léo để bóng nảy lên rồi tung cú vô lê đẹp mắt vào góc xa, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội khách.

Về mặt lối chơi, Campuchia tiếp tục cho thấy sự tiến bộ với tinh thần tấn công chủ động, sẵn sàng chơi ăn miếng trả miếng trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Đội chủ nhà tạo ra không ít cơ hội rõ rệt nhưng khả năng tận dụng thời cơ vẫn là điểm yếu, đặc biệt ở tình huống Sa Ty bỏ lỡ cơ hội mười mươi giữa hiệp hai.

Trong khi đó, Singapore thi đấu thực dụng và giàu tính tổ chức. Hệ thống phòng ngự duy trì sự chắc chắn trong phần lớn thời gian trận đấu, còn các pha phản công luôn tiềm ẩn nguy hiểm nhờ tốc độ và khả năng di chuyển của hàng công. Dù có một bàn thắng bị VAR từ chối, đội bóng đảo quốc Sư tử vẫn kiên trì gây sức ép và được đền đáp bằng khoảnh khắc tỏa sáng của Ilhan Fandi ở phút bù giờ.

Chiến thắng này giúp Singapore có lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Singapore sẽ gặp Timor Leste, đối thủ được đánh giá yếu nhất bảng. Nếu tiếp tục giành trọn 3 điểm, Singapore sẽ tạo nền tảng rất thuận lợi trước những màn so tài quyết định với Việt Nam và Indonesia.

Trong khi đó, Campuchia sẽ phải đối mặt thử thách cực lớn khi làm khách trên sân của Indonesia. Màn trình diễn tích cực trước Singapore mang đến nhiều tín hiệu lạc quan, nhưng nếu không cải thiện khả năng dứt điểm và sự tập trung ở những thời điểm quyết định, Campuchia sẽ rất khó tạo nên bất ngờ trước một trong những ứng viên hàng đầu của bảng A.