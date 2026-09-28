Singapore đả bại khách mời của FIFA, "đốt nóng" đại chiến Malaysia - Indonesia

Singapore đánh bại Bangladesh 1-0 nhờ bàn thắng của Harhys Stewart, qua đó sống lại hy vọng cạnh tranh ở bảng A FIFA ASEAN Cup 2026.

Bàn thắng từ khoảnh khắc thiếu tập trung

Sau thất bại ở trận ra quân, Singapore và Bangladesh bước vào cuộc đối đầu tại Gelora Bung Karno với cùng một mục tiêu: giành 3 điểm để không bị bỏ lại trong cuộc đua bảng A. FIFA cũng xác định đây là trận đấu mang tính quyết định đối với hy vọng tiến sâu của hai đội, bởi một thất bại nữa gần như chấm dứt cơ hội cạnh tranh vị trí dẫn đầu.

Bangladesh nhập cuộc khá chủ động và tạo được sức ép trong khoảng 15 phút đầu. Đội bóng Nam Á tích cực đưa bóng lên phía trước, đặc biệt thông qua những pha di chuyển của Rakib Hossain và Shuki Itofusa. Tuy nhiên, những tình huống tấn công ấy chưa đủ sắc bén để tạo ra cơ hội thực sự nguy hiểm.

Singapore sau đó dần lấy lại thế trận. Đội bóng áo đỏ không quá vội vàng mà tìm cách khai thác hai biên, đồng thời tận dụng khả năng tranh chấp và di chuyển của hàng tiền vệ để kéo giãn hệ thống phòng ngự Bangladesh. Và bước ngoặt xuất hiện ở phút 35.

VÀOOOO! 1-0 CHO SINGAPORE!

Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Harhys Stewart chọn vị trí chính xác, bật lên đánh đầu cận thành đưa Singapore vượt lên dẫn trước. Thủ môn Mehedi Hasan Srabon đã xử lý không tốt trong tình huống này, phán đoán thiếu chính xác và không thể ngăn bóng đi vào lưới.

Đó là một bàn thắng cho thấy sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng khoảnh khắc. Bangladesh đã có những phút đầu chơi không tệ, nhưng chỉ một tình huống phòng ngự thiếu tập trung khiến họ phải trả giá.

Singapore dẫn 1-0 sau 45 phút đầu tiên và đấy cũng là tỷ số chung cuộc.

Sau bàn mở tỷ số, Singapore còn có cơ hội nhân đôi cách biệt. Một cú dứt điểm từ bên phải đưa bóng tìm đến xà ngang, trong khi trước đó Bangladesh cũng từng phải nhờ tới một pha cứu thua của Srabon để không nhận thêm bàn thua.

Bangladesh bước vào hiệp hai với nhu cầu phải đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, Singapore tổ chức phòng ngự tương đối kín kẽ, cố gắng hạn chế khoảng trống phía sau hàng tiền vệ và chờ đợi những cơ hội phản công.

Kết quả 1-0 được giữ nguyên cho tới hết trận, giúp Singapore có chiến thắng đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026. Harhys Stewart một lần nữa trở thành người tạo ra khác biệt trước Bangladesh, sau khi chính anh cũng từng ghi bàn trong chiến thắng 1-0 của Singapore trước đối thủ này ở vòng loại Asian Cup hồi tháng 3.

Singapore thực dụng, Bangladesh thiếu sắc bén

Điểm đáng chú ý ở Singapore là đội bóng này không cần tạo ra một thế trận áp đảo mới có thể giành chiến thắng. Sau thất bại 0-2 trước Indonesia, Singapore bước vào trận đấu với tâm thế thận trọng hơn, đặc biệt trong khâu kiểm soát những khoảng trống ở phía sau.

Họ chơi kiên nhẫn, không đẩy tốc độ lên quá cao trong mọi thời điểm và chủ yếu tìm kiếm cơ hội từ những tình huống đưa bóng ra biên. Bàn thắng của Harhys Stewart chính là sản phẩm tiêu biểu cho cách tiếp cận ấy: một pha triển khai đơn giản, một quả tạt và một pha chọn vị trí tốt.

Đáng nói, Singapore từng có trận đấu tương tự trước Bangladesh hồi tháng 3 và cũng giành chiến thắng 1-0. Khi đó, HLV Gavin Lee thừa nhận đội nhà có kết quả tốt nhưng màn trình diễn chưa thực sự khiến ông hài lòng. Điều này phần nào cho thấy Singapore vẫn là đội bóng có khả năng xử lý những trận đấu giằng co, dù chưa phải lúc nào cũng tạo ra thế trận thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, Bangladesh cho thấy họ không hề dễ bị khuất phục trong khâu tổ chức. Sau trận thua 0-3 trước Malaysia, HLV Thomas Dooley thực hiện tới 4 thay đổi trong đội hình xuất phát và cách tiếp cận trận đấu cũng tích cực hơn. Bangladesh có những thời điểm gây sức ép tốt, đặc biệt ở đầu trận, nhưng vấn đề vẫn nằm ở chất lượng xử lý cuối cùng.

Đây là điều từng xuất hiện trong thất bại trước Malaysia. Bangladesh có thể tổ chức được một số đợt lên bóng, nhưng không phải lúc nào cũng đưa được bóng đến khu vực đủ thuận lợi để tạo ra cơ hội rõ ràng.

Trước Singapore, hạn chế ấy tiếp tục được bộc lộ. Đội bóng Nam Á đã chơi nỗ lực hơn nhưng lại không thể chuyển những khoảng thời gian có lợi về thế trận thành bàn thắng. Trong khi đó, chỉ một pha phòng ngự thiếu chính xác đã khiến họ phải nhận bàn thua.

Lượt cuối sẽ quyết định tất cả

Chiến thắng 1-0 giúp Singapore tạm thời mở lại cánh cửa cạnh tranh ở bảng A. Trước lượt trận thứ hai, Singapore và Bangladesh cùng chưa có điểm, trong khi Indonesia và Malaysia cùng sở hữu 3 điểm sau những chiến thắng ở ngày ra quân.

Đáng chú ý, trận đấu còn lại của lượt hai giữa Malaysia và Indonesia diễn ra lúc 19h30 ngày 28/9. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đã giành chiến thắng ở lượt đầu và được FIFA xem là tâm điểm của lượt trận. Kết quả trận đấu này vì thế sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện bảng A trước lượt cuối.

Nếu Indonesia và Malaysia chia điểm, Singapore sẽ càng có thêm cơ sở để hy vọng. Ngược lại, nếu một đội giành chiến thắng, cuộc đua phía trên sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ rệt. Dù vậy, Singapore ít nhất đã hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của mình: giành trọn 3 điểm trước Bangladesh.

Lượt cuối sẽ chứng kiến Bangladesh đối đầu Indonesia, trong khi Singapore chạm trán Malaysia. Theo lịch thi đấu, hai trận này diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10 và cùng có ý nghĩa quyết định đối với thứ hạng bảng A.

Với Bangladesh, thất bại thứ hai liên tiếp khiến nhiệm vụ phía trước trở nên rất khó khăn. Họ sẽ phải gặp Indonesia, đội đang sở hữu lợi thế sân nhà và vừa có chiến thắng trước Singapore ở lượt đầu. Bangladesh không còn nhiều dư địa cho sai lầm nếu muốn tiếp tục duy trì hy vọng.

Singapore thì khác. Ba điểm vừa giành được giúp họ bước vào lượt cuối với tâm thế hoàn toàn khác so với trước trận đấu. Tuy nhiên, thử thách cũng không nhỏ khi đối thủ là Malaysia, đội đã thắng Bangladesh 3-0 ở trận mở màn.

Bởi vậy, chiến thắng 1-0 trước Bangladesh có thể chưa nói lên quá nhiều về sức mạnh của Singapore, nhưng chắc chắn đã làm thay đổi đáng kể vị thế của họ trong cuộc đua bảng A. Một trận đấu được quyết định bởi khoảnh khắc của Harhys Stewart đã giúp Singapore sống lại, đồng thời đẩy Bangladesh vào thế phải chiến đấu trong tình cảnh khó khăn hơn rất nhiều.

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