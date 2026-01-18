Siêu thủ môn gánh 50% sức mạnh của U23 Trung Quốc nói 1câu đầy tự tin khi gặp Việt Nam ở bán kết châu Á

U23 Trung Quốc vừa làm nên lịch sử khi lần đầu tiên lọt vào bán kết U23 châu Á 2026, cũng là đội bóng duy nhất vẫn giữ sạch lưới trong top 4 đội mạnh nhất hiện tại. Và người đứng sau thành công đó không ai khác chính là thủ môn Li Hao - cái tên đang được truyền thông gọi là "Vạn Lý Trường Thành di động" hay "50% sức mạnh" của đội bóng Đông Á.

Trận tứ kết với U23 Uzbekistan chứng kiến phong độ xuất thần của anh khi liên tục cứu thua và giữ sạch lưới cho đến loạt penalty, góp công lớn giúp Trung Quốc thắng 4-2 và tiến bước vào vòng đấu quan trọng nhất sân chơi U23 châu lục.

(Ảnh: Phóng viên Wang Haizhou thuộc hãng tin Tân Hoa Xã)

Li Hao, sinh năm 2004, cao 1,87 m và có sải tay rộng. Anh đang trở thành "tấm lá chắn" khó bị vượt qua nhất của U23 Trung Quốc. Xuyên suốt 4 trận đấu ở giải, thủ môn này chưa để thủng lưới dù đối thủ tung tới hàng chục cú dứt điểm - một thống kê khiến cả giới chuyên môn bất ngờ. Điều này khiến nhiều người mô tả anh như "50% sức mạnh" của U23 Trung Quốc, khi đội bóng này chỉ ghi được đúng một bàn nhưng vẫn tiến sâu nhờ khả năng trấn giữ khung thành siêu hạng.

Trước thềm trận bán kết gặp U23 Việt Nam (diễn ra 22h30 ngày 20/1, giờ Việt Nam), Li Hao đã có những phát biểu khá thẳng thắn và đầy tự tin. Khi được hỏi về mục tiêu của mình tại giải, anh không ngần ngại tuyên bố rằng toàn đội hướng tới chung kết và chức vô địch, không chỉ dừng lại ở top 4. Sự tự tin này phản ánh khát khao chiến thắng và tâm lý không e ngại dù gặp đối thủ mạnh như U23 Việt Nam. Li Hao nói ngắn gọn: "Chúng tôi cũng muốn giành chiến thắng trong trận đấu tiếp theo".

Chia sẻ sau trận thắng U23 Uzbekistan ở tứ kết, Li Hao cũng nhấn mạnh niềm vui chiến thắng: "Cảm giác thắng trận thì rất vui sướng", đồng thời tiết lộ rằng anh luôn nghiên cứu kỹ thói quen sút của đối thủ trước mỗi loạt penalty - một chiến thuật tâm lý giúp anh đoán đúng hướng sút và cản phá hiệu quả. Phát biểu này không chỉ cho thấy sự chu đáo trong cách chuẩn bị, mà còn thể hiện phong độ ổn định cùng bản lĩnh đáng nể ở những thời điểm quyết định.

Với U23 Việt Nam, Li Hao chắc chắn là bài toán khó mà hàng công áo đỏ phải giải quyết. Trong khi giới CĐV châu Á bày tỏ sự hứng thú với trận cầu "derby" đầy duyên nợ này, nhiều ý kiến đánh giá U23 Việt Nam vẫn được đánh giá cao nhờ lối chơi đa dạng và sức tấn công mạnh mẽ hơn đối thủ. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Li Hao chính là thách thức lớn nhất mà U23 Việt Nam phải đối mặt ở bán kết.