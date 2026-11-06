Siêu sao gốc Việt tiếp tục "đại náo"giải vô địch Mỹ, lập cột mốc lịch sử

Tiền vệ Jaedyn Shaw tiếp tục gây chú ý tại bóng đá nữ Mỹ khi ghi bàn quan trọng giúp Gotham FC giành chức vô địch NWSL Shield 2026.

Bóng đá nữ Mỹ vừa chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của Jaedyn Shaw, tài năng trẻ 21 tuổi mang dòng máu Việt Nam. Trong trận đấu cuối cùng của giai đoạn thường niên Giải bóng đá nữ nhà nghề Mỹ (NWSL) 2026, tiền vệ này góp công lớn giúp Gotham FC đánh bại Utah Royals với tỷ số 2-0, qua đó đăng quang NWSL Shield.

Cuộc đối đầu diễn ra ngày 2/11 chứng kiến Gotham FC sớm tạo lợi thế. Ngay phút thứ 9, Guro Reiten đưa đội nhà vượt lên dẫn trước bằng pha lập công quan trọng.

Sau khi bình phục chấn thương đầu gối, Jaedyn Shaw được tung vào sân ở phút 60. Sự xuất hiện của tiền vệ sinh năm 2004 nhanh chóng tạo nên khác biệt. Phút 80, cô đón đường chuyền thuận lợi từ Midge Purce rồi dứt điểm cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho Gotham FC.

Pha lập công này không chỉ giúp đội bóng khép lại giai đoạn thường niên bằng một chiến thắng thuyết phục mà còn đưa Shaw trở thành tâm điểm chú ý. Hơn 11.000 khán giả có mặt trên sân Sports Illustrated đã chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ của ngôi sao trẻ.

Với 11 bàn thắng và 5 pha kiến tạo, Jaedyn Shaw kết thúc mùa giải thường niên 2026 với tư cách chân sút hàng đầu của Gotham FC. Tổng cộng, cô trực tiếp góp dấu giày vào 16 bàn thắng, thành tích tốt thứ hai trong lịch sử CLB ở một mùa giải, chỉ sau Sam Kerr (21 lần năm 2017).

Không dừng lại ở đó, trận đấu với Utah Royals còn đánh dấu lần ra sân thứ 100 của Shaw tại NWSL. Ở tuổi 21, cô trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử giải đấu chạm đến cột mốc này.

Trước đó, Shaw cũng từng thiết lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi được 25 bàn thắng tại giai đoạn thường niên NWSL, vượt qua thành tích của Sophia Wilson.

Niềm tự hào của cộng đồng người Việt

Bên cạnh những dấu ấn chuyên môn, Jaedyn Shaw còn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ Việt Nam nhờ nguồn gốc gia đình. Cô sinh ra tại Texas (Mỹ), có mẹ là người gốc Việt và cha là người Mỹ gốc Phi.

Dù lựa chọn khoác áo đội tuyển nữ Mỹ, Shaw vẫn thể hiện sự trân trọng đối với cội nguồn. Cô từng nhiều lần diện áo dài truyền thống, đồng thời bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại World Cup 2023.

Ở tuổi 21, tiền vệ này đã sở hữu bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước. Đáng chú ý nhất là tấm HCV Olympic Paris 2024, chức vô địch NWSL Championship 2025 và mới nhất là danh hiệu NWSL Shield 2026.

Thành công của Shaw cũng song hành với một mùa giải đáng nhớ của Gotham FC. Đội bóng khép lại giai đoạn thường niên với 61 điểm sau 30 trận, qua đó thiết lập kỷ lục CLB về điểm số và số trận thắng.

Tuy nhiên, mùa giải vẫn chưa kết thúc. Gotham FC sẽ bước vào vòng play-off tranh chức vô địch toàn mùa bằng cuộc chạm trán Seattle Reign ngày 8/11. Với phong độ ấn tượng cùng khả năng tạo đột biến, Jaedyn Shaw được kỳ vọng tiếp tục là nhân tố quan trọng trong hành trình chinh phục danh hiệu của đội bóng.

Cô gái mang dòng máu Việt đang từng bước khẳng định vị thế tại một trong những giải bóng đá nữ hàng đầu thế giới.