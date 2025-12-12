Siêu sao bóng đá đẳng cấp ngang Ronaldo - Messi nhưng lại làm bạn gái "chán ngấy"

Trong podcast The Rest Is Football, Erling Haaland đã hé lộ một khoảnh khắc siêu đời thường nhưng cũng siêu "gây sốc" giữa anh và bạn gái Isabel Haugseng Johansen. Chuyện là trong lúc hai người đang ăn tối, Haaland tiện tay mở điện thoại xem hôm đó có trận nào không. Và đúng lúc Man Utd đá với West Ham, anh lập tức đòi bật lên xem.

Nhưng phản ứng của Isabel mới gây chú ý: cô nàng thở dài, buông đúng ba chữ "Em chán bóng đá rồi" như một lời than thở… từ đáy lòng. Còn Haaland thì chỉ biết cười trừ: "Đó là lý do vì sao chúng ta đang ngồi đây mà".

Khoảnh khắc nhỏ nhưng nói lên tất cả: Haaland thật sự nghiện bóng đá. Từ sân cỏ đến bàn ăn, từ giờ nghỉ đến giờ ngủ, bóng đá vẫn là chủ đề "không thể thoát".

Isabel - 21 tuổi, bạn gái Haaland từ thời cả hai còn ở Na Uy - chính là người chứng kiến rõ nhất mức độ ám ảnh đó. Ngay cả cô còn phải phàn nàn "xem bóng đá cả ngày", đủ hiểu tần suất Haaland bật TV dày đặc thế nào.

Điều thú vị là không phải cầu thủ nào cũng mê xem bóng đá như vậy. Ben White (Arsenal) từng thừa nhận anh không quá hứng thú với môn thể thao vua khi rời sân. Nhưng với Haaland thì khác: anh xem, phân tích, nghiền ngẫm mọi trận đấu - có lẽ đó cũng là bí quyết khiến anh trở thành siêu sát thủ Premier League.

HLV Pep Guardiola từng ca ngợi cậu học trò người Na Uy "thuộc cùng đẳng cấp với Messi và Ronaldo", nhất là ở sự ám ảnh và quyết tâm ghi bàn. Pep nói: "Bạn thấy những con số của anh ấy chứ? Anh ấy sống vì bàn thắng. Cách Haaland sút trái bóng kiểu như: 'Tôi sẽ ghi bàn'".

Và đúng như Pep nói, 144 bàn sau 166 trận cho Man City không hề biết nói dối.

Đam mê bóng đá đến mức khiến bạn gái than trời? Ừ thì đó là Haaland - "quái vật" sân cỏ nhưng cũng là anh chàng mê trận đấu tới mức không thể ngừng xem, ngay cả lúc ăn tối cùng người yêu.