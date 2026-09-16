Siêu sao 41 tuổi vừa đá bóng vừa sắp làm sếp lớn tại Al Nassr

Ronaldo chơi lớn.

Siêu sao Cristiano Ronaldo đang chuẩn bị bước sang một chương mới trong sự nghiệp khi tên của anh xuất hiện trong nhóm đầu tư đàm phán mua lại cổ phần CLB Al Nassr. Theo các nguồn tin từ A Bola và truyền thông Saudi Arabia, chân sút người Bồ Đào Nha nằm trong nhóm 5 nhà đầu tư đang làm việc trực tiếp với Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) - đơn vị hiện nắm giữ phần lớn cổ phần của đội bóng nhằm tìm kiếm thỏa thuận gia tăng quyền sở hữu.

Đáng chú ý, thương vụ này có sự góp mặt của Gerry Cardinale, nhà sáng lập RedBird Capital Partners và là ông chủ hiện tại của AC Milan, cùng 3 nhà đầu tư khác đến từ Saudi Arabia. Dù tỷ lệ sở hữu và chi tiết tài chính chưa được các bên chính thức công bố, sự kết hợp giữa kinh nghiệm quản lý bóng đá đỉnh cao của Cardinale và tầm ảnh hưởng của Ronaldo được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt lớn cho cơ cấu quản trị của Al Nassr.

Ronaldo lên kế hoạch mua lại Al Nassr

Nếu thỏa thuận được thông qua, Ronaldo sẽ rơi vào trường hợp vô cùng hiếm hoi trong bóng đá đỉnh cao vừa thi đấu trên sân, vừa nắm giữ cổ phần và lợi ích trực tiếp từ CLB chủ quản. Theo 365Scores Arabic, ngoài vai trò cổ đông, siêu sao 41 tuổi còn có thể được trao một vị trí điều hành trong bộ phận bóng đá của Al Nassr, tập trung định hướng cho đội một và các hoạt động chuyên môn thể thao. Trong bối cảnh hợp đồng thi đấu của anh kéo dài đến năm 2027, bước đi này được xem là sự chuẩn bị tự nhiên cho quá trình chuyển giao từ nghiệp quần đùi áo số sang vai trò quản lý.

Việc tham gia vào bộ máy sở hữu Al Nassr tiếp tục nối dài chuỗi kế hoạch mở rộng "đế chế" kinh doanh thể thao của Ronaldo. Trước đó, anh đã hoàn tất việc mua lại 25% cổ phần của CLB Almería tại giải hạng hai Tây Ban Nha. Việc tiếp tục rót vốn vào Al Nassr không chỉ khẳng định cam kết gắn bó lâu dài của tiền đạo này với bóng đá Saudi Arabia, mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của anh trở thành một doanh nhân có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp thể thao toàn cầu.