Siêu phẩm xuất hiện, U23 Việt Nam nhận kết quả đáng tiếc trước U23 Trung Quốc

Với chiến thắng trong trận đấu sớm, U23 Triều Tiên vươn lên dẫn đầu bảng giải Team China 2026. U23 Việt Nam dù không thể tranh ngôi vô địch nhưng vẫn quyết đánh bại U23 Trung Quốc để hướng tới tấm HCB. Một chiến thắng là đủ để đoàn quân áo đỏ giành hạng nhì chung cuộc.

Nhập cuộc đầy hưng phấn, U23 Việt Nam tạo ra cơ hội nguy hiểm ngay ở phút thứ 7. Từ tình huống tấn công bên cánh phải, Công Phương nhả bóng cho Lê Văn Thuận dứt điểm. Bóng đi căng nhưng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Ít phút sau, tới lượt Lê Đình Long Vũ có cơ hội. Cầu thủ sinh năm 2006 băng xuống bên cánh phải và nỗ lực dứt điểm. Tuy nhiên, thủ môn đội bạn vẫn làm chủ được tình huống.

Sau những phút đầu chơi khá tưng bừng, U23 Việt Nam dần đánh mất thế trận. U23 Trung Quốc nhờ khả năng kiểm soát bóng tốt đã chiếm lĩnh khu vực giữa sân. Sức ép từ đội bóng xứ tỷ dân khiến U23 Việt Nam phải lùi thấp đội hình chơi phòng ngự.

Sơ đồ 3-4-3 chuyển sang 5-4-1 khi phòng ngự giúp U23 Việt Nam hóa giải khá tốt các tình huống tạt bóng từ 2 cánh của U23 Trung Quốc. Tiếc rằng, đoàn quân áo đỏ lại phải nhận bàn thua sau khoảnh khắc xuất thần của đội bạn.

Phút 39, Du Yuezheng bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách khá xa khung thành. Bóng bay theo quỹ đạo cuộn cực khó và găm vào khung thành trong sự bất lực của thủ môn Cao Văn Bình. Hiệp một khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Trung Quốc.

U23 Trung Quốc mở tỉ số (U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc)

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình chơi tấn công nhiều hơn. Lối chơi này giúp đoàn quân áo đỏ có nhiều tình huống uy hiếp khung thành đội bạn.

Phút 56, U23 Việt Nam phối hợp tốt bên cánh phải và cơ hội mở ra cho Lê Văn Thuận. Chân sút đang khoác áo CLB Ninh Bình dứt điểm hướng về phía góc gần nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.

Ít phút sau, Quốc Anh khiến khán giả Trung Quốc “thót tim” với cú sút xa bất ngờ từ ngoài vòng cấm. Trung vệ U23 Việt Nam dâng cao bên cánh phải và thực hiện cú đá khá căng. Tuy nhiên, thủ môn Trung Quốc vẫn kịp đổ người đẩy bóng ra ngoài.

Quốc Anh sút xa nguy hiểm (U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc)

Tình huống gần với bàn thắng nhất của U23 Việt Nam đến ở phút 88. Đường tạt bóng từ cánh trái đầy khó chịu của cầu thủ U23 Việt Nam khiến thủ môn đội bạn lúng túng. Nhưng rất tiếc bóng vẫn không đi vào trong khung thành.

90 phút khép lại với tỉ số 1-0 nghiêng về U23 Trung Quốc. U23 Việt Nam kết thúc giải đấu Team China 2026 với vị trí thứ tư chung cuộc. Đoàn quân áo đỏ hòa 1 và thua 2 sau 3 lượt trận, ghi được 1 bàn thắng và nhận 3 bàn thua.

Dù không thể đạt vị trí cao ở giải đấu, những kinh nghiệm thu được là rất quý báu cho U23 Việt Nam. Lực lượng nòng cốt tham dự giải đấu vốn chỉ có độ tuổi U21. Đây là lứa cầu thủ được xây dựng cho mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam.

Kết quả: U23 Trung Quốc 1-0 U23 Việt Nam

Bàn thắng: Du Yuezheng 39’

Đội hình ra sân:

U23 Trung Quốc: Liu Qiwei (thủ môn), He Yiran, Shi Songchen, Yang Haoyu, Yimingkari, Zhang Aihui, Du Yuezheng, Liao Rongxiang, Xuan Zhijian, Mao Weijie, Chen Zheshi

U23 Việt Nam: Cao Văn Bình (thủ môn), Bảo Long, Lê Nguyên Hoàng, Quốc Anh, Công Phương, Quang Vinh, Quốc Toản, Long Vũ, Minh Tâm, Vadim Nguyễn, Lê Văn Thuận