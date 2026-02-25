Siêu phẩm chấn động V.League & sự trở lại của "bóng ma" từng ám ảnh bóng đá Indonesia?!

Có những khoảnh khắc trong bóng đá khiến người ta phải dụi mắt để tin rằng mình vừa chứng kiến điều có thật. Cú sút từ giữa sân của Đoàn Văn Hậu tối qua, trên sân Đông Á Thanh Hóa, là một khoảnh khắc như thế. Bóng rời chân trái đầy uy lực, vẽ một quỹ đạo táo bạo rồi găm thẳng vào lưới, góp phần tạo nên chiến thắng 3-1 cho CLB CAHN. Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp, mà còn là lời tuyên bố: Văn Hậu đã trở lại.

Siêu phẩm ấy phản chiếu trọn vẹn hai mặt từng làm nên thương hiệu của hậu vệ quê Thái Bình. Ở khía cạnh phòng ngự, Văn Hậu vẫn giữ nguyên sự chắc chắn, lì lợm và dũng mãnh trong từng pha tranh chấp. Anh đọc tình huống tốt, không ngại va chạm, sẵn sàng áp sát để bóp nghẹt khoảng trống của đối thủ và cướp được bóng ở giữa sân. Rồi chỉ cần một khoảnh khắc chuyển trạng thái, Văn Hậu lại trở thành mũi khoan bên hành lang trái, có thể là bứt tốc đầy mạnh mẽ, xử lý kỹ thuật trong không gian hẹp hay sẵn sàng tung ra những cú sút xa trái phá. Tối qua thì thậm chí là một cú sút xa từ giữa sân, đi bóng bay sát xà ngang vào lưới khiến thủ môn đối phương dù hết sức lùi về cản phá cũng vô vọng.

Người hâm mộ Việt Nam từng yêu mến Văn Hậu bởi phong cách bám biên giàu tốc độ lẫn kỹ thuật ấy. Anh có thể đi thẳng xuống đáy biên rồi căng ngang, cũng có thể bất ngờ bó vào trong như một tiền đạo, xộc thẳng vào vùng cấm địa đối phương. Bàn thắng từ giữa sân tối qua vì thế không phải điều ngẫu nhiên, mà là sự tiếp nối của một bản năng tấn công đã được mài giũa từ nhiều năm trước.

Đoàn Văn Hậu ghi siêu phẩm vào lưới CLB Thanh Hóa tại trận đấu bù vòng 10 V.League 2025/26 tối qua 24/2.

Thế nhưng, để có khoảnh khắc chấn động ấy, Văn Hậu đã phải đi qua một hành trình đầy thử thách. Những năm qua, chấn thương liên miên, tái phát dai dẳng khiến không ít người từng hoài nghi về khả năng trở lại đỉnh cao của anh. Có thời điểm, cái tên Đoàn Văn Hậu dường như chỉ còn được nhắc đến cùng hai chữ “phục hồi”. Mỗi lần tái xuất rồi lại phải rời sân vì đau đớn, niềm tin của người hâm mộ lại thêm phần chông chênh.

Nhưng Văn Hậu không buông xuôi. Anh âm thầm điều trị, kiên nhẫn tập hồi phục, chấp nhận lùi lại để chuẩn bị cho một cú bật xa hơn. Hành trình ấy gợi nhớ đến trường hợp của Nguyễn Tuấn Anh, người từng vật lộn với chấn thương suốt nhiều năm trước khi trở lại thi đấu bền bỉ và đóng vai trò quan trọng ở cả CLB lẫn đội tuyển. Bóng đá Việt Nam đã chứng kiến Tuấn Anh vượt qua nghịch cảnh để duy trì phong độ đỉnh cao trong nhiều mùa giải liên tiếp. Và giờ đây, người ta có quyền hy vọng Văn Hậu cũng sẽ đi trên con đường tương tự: trở lại không chỉ rực rỡ trong khoảnh khắc, mà ổn định và bền bỉ theo thời gian.

Văn Hậu đã phải nỗ lực hồi phục chấn thương nhiều năm qua.

"Hậu hay bất cứ cầu thủ nào khi thi đấu đều mong khoác lên mình màu áo đội tuyển!"

Sau trận đấu, Văn Hậu không giấu được khát khao. Anh nói về quyết tâm lấy lại phong độ, thi đấu xông xáo hơn và đặc biệt là mong muốn trở lại đội tuyển quốc gia. Đó là mục tiêu lớn nhất, là đích đến khiến mọi nỗ lực hồi phục của anh trở nên có ý nghĩa. Nếu duy trì được thể trạng và phong độ như hiện tại, cánh cửa đội tuyển chắc chắn sẽ mở ra.

Và khi ấy, không chỉ người hâm mộ trong nước chờ đợi. Cả Đông Nam Á cũng sẽ phải lưu tâm, đặc biệt là bóng đá Indonesia. Văn Hậu từng là cái tên khiến đối thủ này phải “ám ảnh” trong nhiều năm. Ở trận chung kết SEA Games 2019, anh không chỉ lập cú đúp giúp U23 Việt Nam thắng 3-0 để giành HCV, mà còn là nhân vật trong tình huống va chạm khiến ngôi sao Indonesia Evan Dimas phải rời sân vì chấn thương nặng. Ký ức ấy vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ xứ vạn đảo.

Đoàn Văn Hậu, chàng hậu vệ cao lớn, rắn rỏi và đầy tốc độ đang trở lại để khiến cả Đông Nam Á phải e ngại.

Giờ đây, nếu Văn Hậu thực sự trở lại trong màu áo đội tuyển, anh sẽ tiếp tục là chốt chặn vững vàng bên hành lang trái, đồng thời là mũi công đầy bất ngờ mỗi khi dâng cao. Với HLV Kim Sang-sik, đó sẽ là một phương án chiến thuật quan trọng: một hậu vệ có thể đảm bảo an toàn phòng ngự nhưng cũng đủ khả năng tạo đột biến để thay đổi cục diện trận đấu.

Siêu phẩm từ giữa sân tối qua vì thế không chỉ mang về 3 điểm cho CAHN. Nó còn thắp lên niềm tin về sự trở lại của một trong những tài năng đặc biệt nhất bóng đá Việt Nam trong gần một thập kỷ qua. Nếu giữ được thể trạng và khát khao như hiện tại, “bóng ma” từng ám ảnh Indonesia có thể sẽ lại xuất hiện – không phải để gieo rắc nỗi sợ hãi bằng những va chạm, mà bằng đẳng cấp và bản lĩnh của một ngôi sao đã vượt qua nghịch cảnh để tìm lại chính mình.