Siêu máy tính ‘tiên tri’ EURO 2021: Italia vô địch, Anh về nhì?

Sau những cuộc chạm trán kịch tính và hấp dẫn, EURO 2021 đã bước vào trận đấu cuối cùng và hai đội bóng xuất sắc nhất sẽ cạnh tranh cho chức vô địch là Anh và Ý. Azzurri đã có một chiến thắng nghẹt thở trước Tây Ban Nha trong loạt sút penalty ở bán kết, trong khi đó, Tam sư lại gây khá nhiều tranh cãi với chiến thắng trước Đan Mạch khi được cho là đã nhận sự thiên vị từ trọng tài.

Italia được đánh giá có cơ hội vô địch cao hơn Anh (Ảnh: Internet)

Trước thềm trận chung kết "siêu kinh điển" giữa hai ông lớn của bóng đá châu Âu, Siêu máy tính của The Analyst đã đưa ra dự đoán về cơ hội vô địch của cả hai đội bóng. Theo đó, Ý đang là đội bóng có tỉ lệ vô địch cao hơn so với Anh, The Analyst đánh giá cơ hội lên ngôi của thầy trò HLV Mancini là 59,5%. Trong khi đó, cơ hội vô địch dành cho Tam sư là 40,5%, nhỏ hơn đến 19% so với đối thủ.

Tuy nhiên, dự đoán của Siêu máy tính cũng hoàn toàn có căn cứ khi Ý đang có thành tích đối đầu vượt trội so với Anh. Ở 10 cuộc chạm trán gần nhất, đội bóng Thiên thanh đã có đến 8 trận bất bại trước Tam sư với 5 chiến thắng và 3 trận hòa. Đồng thời Ý cũng toàn thắng trước Anh trong các trận đấu chính thức ở thế kỷ 21.

Trận chung kết EURO 2020 giữa Anh và Ý sẽ được diễn ra vào lúc 2h00 ngày 12/7 (giờ Việt Nam).