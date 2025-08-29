Siêu máy tính Opta chỉ ra "bảng tử thần" tại Champions League

Không những không lọt "bảng tử thần" theo một số đánh giá ban đầu, Arsenal thậm chí còn được ưu ái bởi một trong những bảng đấu dễ chịu với lịch trình so tài không quá gian nan trong số 36 đội bóng tham dự vòng bảng Champions League.

Champions League và làng bóng Anh

Đoàn quân của HLV Mikel Arteta xem ra khá may mắn bởi đối thủ của họ bao gồm cả những cái tên như Olympiacos, Slavia Prague và nhất là Kairat Almaty, nhà vô địch Kazakhstan chỉ xếp hạng 474 thế giới.

Chỉ riêng trận đấu với Kairat Almaty đã kéo giảm xếp hạng trung bình của các đối thủ của "Pháo thủ". Opta đánh giá Arsenal có chuỗi trận nhẹ nhàng vào hàng thứ ba tại vòng phân hạng Champions League lần này.

Arsenal sẽ chạm trán nảy lửa cùng Bayern Munich

Hẳn nhiên, Arsenal cũng có những màn chạm trán được đánh giá nảy lửa với Bayern Munich, Inter Milan, Atletico Madrid nhưng nhìn chung, chặng hành trình đầu tiên tại Champions League có vẻ thuận lợi với đoàn quân của Mikel Arteta.

Hàng xóm của Arsenal là Tottenham có thể cũng cảm thấy may mắn như vậy. Tottenham được dẫn dắt bởi Thomas Frank, người sẽ có chiến dịch Champions League đầu tiên trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 18 năm của mình, cũng đã được trao một hành trình có vẻ dễ dàng.

"Gà trống London" sẽ đối đầu với Dortmund, Villarreal, Eintracht Frankfurt và Bodø/Glimt, bốn trong số những trận đấu được đánh giá "dễ thở".

Tất nhiên, với việc phải chạm trán hai đội bóng Pháp là Paris Saint-Germain và Monaco, mọi chuyện không hẳn đã đơn giản với Tottenham nhưng nhìn chung, "Gà trống" vẫn được nêu tên trong số những đội có khả năng giành quyền đi tiếp.

Tottenham sẽ "đòi nợ" Siêu cúp châu Âu với PSG tại Champions League

Chelsea, trở lại giải đấu dưới thời Enzo Maresca, cũng được trao một lịch thi đấu khá "hào phóng". Ajax, Qarabag và tân binh Pafos (Cyprus) sẽ mang đến cơ hội điểm số cho nhà vô địch Club World Cup trước những thử thách khó khăn hơn mang tên Barcelona, Bayern Munich và Napoli.

Lịch thi đấu của Liverpool kết hợp giữa thách thức và cơ hội. Real Madrid và Atletico Madrid sẽ đến Anfield, nhưng Liverpool cũng sẽ có những cuộc đối đầu với Frankfurt, Marseille và Qarabag mà HLV Arne Slot cho rằng khả năng giành chiến thắng cao hơn.

Liverpool đáng gờm sau một mùa hè chuyển nhượng tích cực

The Analyst Opta xếp Man City ở giữa danh sách mức độ khó khi đội bóng của Pep Guardiola sẽ đối đầu với Real Madrid trong mùa giải thứ 5 liên tiếp, bên cạnh những cái tên không hề dễ chịu ở thể thức cúp như Leverkusen, Villarreal, Dortmund, Napoli và Galatasaray.

Đây là một bảng đấu đầy thử thách nhưng không phải là khó nhất, Man City sẽ tự tin cải thiện thành tích sau khi bị loại ở vòng play-off mùa trước.

Hành trình ra biển lớn của Newcastle không ít gian nan

Trong số các đội bóng Anh, tình hình của Newcastle khá ảm đạm. Đội bóng của HLV Eddie Howe sẽ phải trải qua một trong năm lịch trình thi đấu khó khăn nhất toàn giải, bao gồm những trận chiến sẽ rất khốc liệt với Barcelona, PSG, Leverkusen, Benfica, Union Saint-Gilloise và Athletic Bilbao.

Phần còn lại Champions League

Bên ngoài nước Anh, Bayern và PSG là hai trong số các đội bóng có lịch thi đấu khó khăn nhất. Harry Kane và các đồng đội phải đối đầu với Arsenal, Sporting Lisbon và Union Saint-Gilloise đang hồi sinh, trong khi PSG phải chạm trán Barcelona, Leverkusen, Tottenham và Newcastle.

Bayern Munich có hành trình thi đấu gian nan nhất

Điều thú vị là mặc dù phải đối mặt với bảng đấu khó khăn nhất mùa giải trước, đoàn quân của Luis Enrique vẫn giành được chức vô địch Cúp châu Âu đầu tiên trong lịch sử câu lạc bộ.

Real Madrid cũng được trao lịch thi đấu khá cam go khi đối thủ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha lần lượt là Man City (sân nhà - SN), Liverpool (sân khách - SK), Juventus (SN), Benfica (SK), Marseille (SN), Olympiacos (SK), Monaco (SN), Kairat Almaty (SK).

Tỉ lệ vô địch Champions League

Trong số 9 "ông lớn" thuộc nhóm hạt giống số 1, Liverpool cùng Barcelona được đánh giá là những đội bóng "hưởng lợi" với kết quả bốc thăm. Vì thế, tỉ lệ vô địch Champions League biến động với chiều hướng có lợi cho các đội bóng này.

Về lý thuyết, PSG là đương kim vô địch và cũng là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Tuy nhiên, sau lễ bốc thăm thì Liverpool mới là ứng viên số 1. Tỉ lệ cho khả năng đoàn quân của HLV Arne Slot đăng quang là 11/2.

Liverpool vượt qua PSG để sở hữu tỉ lệ vô địch cao nhất

Ở mùa giải trước, Liverpool dừng chân sớm khi bị chính PSG đánh bại. Dẫu vậy, màn đăng quang Ngoại hạng Anh 2024-2025 thuyết phục cũng như quá trình chiêu mộ nhân sự rầm rộ trong mùa hè biến tập thể của HLV Arne Slot thành ứng viên hàng đầu cho hành trình nâng cúp vào năm sau.

Theo rất sát Liverpool là Barcelona và PSG. Tỷ lệ cho khả năng đăng quang của Barca và PSG cùng là 6/1.

Real Madrid dù sở hữu tới 15 danh hiệu Champions League, ở mùa giải 2025-2026 cũng chỉ là ứng viên thứ 4 với tỉ lệ đăng quang là 7/1, bằng với đội bóng chưa từng vô địch Champions League là Arsenal.

Haaland và dàn sao đắt giá sẽ dẫn dắt Man City đến thành công

Trong vài mùa giải trở lại đây, Man City luôn là ứng viên số 1 trước khi Champions League khởi tranh. Nhưng ở mùa giải mới, đoàn quân của HLV Pep Guardiola chỉ là ứng viên xếp thứ 6 với tỉ lệ 8/1.

Các ứng viên tiếp theo cho chức vô địch Champions League 2025-2026 lần lượt là Bayern Munich (11/1), Chelsea (12/1), Napoli (25/1), Inter Milan (28/1), Tottenham (18/1)…