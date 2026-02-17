  Về trang chủ

Siêu máy tính dự đoán vòng playoff Champions League

Vòng playoff chính thức khởi tranh với những cặp đấu kịch tính, nơi các ông lớn như Real Madrid, PSG hay Juventus phải chiến đấu để giành vé vào vòng 1/8. Từ phép màu của thủ môn Trubin ở Benfica đến phong độ bất ổn của Atalanta và Dortmund, lượt đi hứa hẹn đầy bất ngờ. Siêu máy tính dự đoán Juventus, Dortmund, Real, PSG, Newcastle, Inter, Atletico Madrid và Olympiakos nắm lợi thế, nhưng sân khách xa xôi và lịch sử đối đầu có thể lật ngược tình thế.

Galatasaray vs Juventus

Trận sớm thứ Ba chứng kiến Juventus hành quân đến Galatasaray. Đây là lần gặp thứ 7 ở Champions League giữa hai đội, nhưng lần đầu ở vòng knockout. Galatasaray chỉ thua 1/6 lần trước (thắng 2 hòa 3), bao gồm trận thắng gần nhất 1-0 hồi tháng 12-2013. Thành tích sân nhà châu Âu gần đây của họ ấn tượng: Chỉ thua 1/11 trận (thắng 6, hòa 4), bại trận duy nhất trước Union Saint-Gilloise với tỷ số 0-1 hồi tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó Juventus suýt bị loại ở loại vòng bảng, xếp tận 26 sau lượt 4, nhưng kể từ khi được Luciano Spalletti dẫn dắt, họ bất bại 5 trận Champions League (W3 D2), giữ sạch lưới 3 trận gần nhất. Dù Galatasaray mạnh sân nhà, Juventus được đánh giá cao hơn với tỷ lệ thắng 44%, tỷ lệ của Galatasaray là 29,9%.

Dortmund vs Atalanta

Dortmund tiếp Atalanta sau khi cả hai sa sút cuối vòng loại bảng. Atalanta từng xếp 5 sau khi thắng Chelsea 2-1 ở lượt 6, nhưng thua liên tiếp Athletic Bilbao và Union Saint-Gilloise, tụt xuống 15. Họ đến Đức gặp Dortmund – đội thua 2 trận cuối vòng bảng trước Tottenham và Inter. Tuy nhiên, Dortmund đang phong độ cao Bundesliga với chuỗi 6 thắng liên tiếp. Phong độ Dortmund khi đối đầu với các đại diện Italy: thắng 1/7 trận Champions League gần nhất (hòa 3). Atalanta thua 5 trận knockout Champions League gần đây: Opta dự đoán Dortmund thắng 47,5%, Atalanta 27,9%

Benfica vs Real Madrid

Trận tái đấu mọi người mong chờ. Real Madrid gần đây kém thống trị Champions League: thua 6/11 trận gần nhất (thắng 5). Opta đánh giá Real thắng 47,0%, Benfica 28,7%, tỷ lệ là hòa 24,3%. "Phép màu Lisbon" cho thấy bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Monaco vs Paris Saint-Germain

Trận đấu toàn Pháp khép lại ngày thi đấu thứ Ba: đương kim vô địch đến Monaco. Hai đội chưa gặp nhau ở châu Âu, nhưng Monaco thắng trận Ligue 1 gần nhất 1-0 hồi tháng 11-2025. PSG mùa này không thống trị Ligue 1 như thường: Họ vừa thua Rennes 1-3 hồi cuối tuần, hiện chỉ đứng nhì bảng. Họ kết thúc vòng loại bảng với vị trí thứ 11, không thắng 3 trận cuối, nhưng mùa trước cũng suýt bị loại nhưng rồi lại vô địch. Dưới thời HLV Luis Enrique, PSG thắng 67% trận knockout (10/15), so với 45% vòng bảng (10/22). Opta dự PSG thắng 56,5%, Monaco 20,7%.

Thứ Tư 18-2-2026

Qarabag vs Newcastle

Newcastle hòa PSG ở lượt đấu thứ 8 nhưng không đủ điểm để vào top 8. Họ hài lòng với đối thủ là Qarabag – đội xếp thấp nhất Opta Power Rankings (152 thế giới). Dù di chuyển 2.529 dặm – xa nhất lịch sử CLB Anh tại Champions League để đến sân khách nhưng Newcastle được đánh giá cao với tỷ lẹ thắng 63,6% , còn Qarabag chỉ có 15,8%. Đây là lần gặp châu Âu thứ 10 giữa các đại diện Azerbaijan và Anh (chủ yếu là Qarabag) và các đội Anh bất bại (thắng 8, hòa 1)

Bodø/Glimt vs Inter

Ai nghĩ Inter có cặp đấu dễ dàng thì chỉ cần xem 2 trận cuối của Bodø/Glimt vòng bảng: thắng Man City 3-1 và A.Madrid 2-1. Họ có thể là đội Na Uy đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp Cúp C1/Champions League. Tuy nhiên, Inter khá mạnh ở các vòng knockout: 2/3 thất bại gần nhất là tại các trận chung kết . Nếu không tính chung kết, họ chỉ thua 1/15 trận knockout gần nhất (thắng 10). Opta dự Inter thắng 531,2%, Bodø/Glimt 23,8%.

Brugge vs A.Madrid

Club Brugge tiếp A.Madrid sau một tuần thất thường của đối thủ: đè bẹp Barcelona 4-0 bán kết Copa del Rey, nhưng thua Rayo Vallecano 0-3 tại La Liga hồi cuối tuần, ảnh hưởng hy vọng vô địch. Lịch sử đối đầu cân bằng: 3 thắng mỗi bên, 2 hòa qua 8 trận châu Âu. A.Madrid được đánh giá 47,5% tỷ lệ thắng, nhưng đang có hàng thủ kém: thủng lưới 8 trận Champions League gần nhất (15 bàn) – có thể dài nhất lịch sử nếu tiếp tục. Club Brugge có cơ hội lật kèo với tỷ lệ thắng là 27,9%.

Olympiakos vs Leverkusen

Hai đội gặp nhau tại lượt 7 vòng loại bảng: Olympiakos thắng 2-0 dù Leverkusen kiểm soát. Đó là 1/3 trận thắng cuối vòng bảng của Olympiakos, họ nhắm đến thành tích thắng 4 trận liên tiếp C1/Champions League lần đầu tiên sau 165 trận đã chơi. Leverkusen có thành tích kém tại các vòng knockout: Chỉ thắng 11% (2/19 trận) – tệ nhất các đội chơi trên 10 trận. Opta dự Olympiakos thắng 39.5%, Leverkusen 33.8%.

