Siêu máy tính dự đoán vòng playoff Champions League

Thứ Ba 17-2-2026

Galatasaray vs Juventus

Trận sớm thứ Ba chứng kiến Juventus hành quân đến Galatasaray. Đây là lần gặp thứ 7 ở Champions League giữa hai đội, nhưng lần đầu ở vòng knockout. Galatasaray chỉ thua 1/6 lần trước (thắng 2 hòa 3), bao gồm trận thắng gần nhất 1-0 hồi tháng 12-2013. Thành tích sân nhà châu Âu gần đây của họ ấn tượng: Chỉ thua 1/11 trận (thắng 6, hòa 4), bại trận duy nhất trước Union Saint-Gilloise với tỷ số 0-1 hồi tháng 11 năm ngoái. Trong khi đó Juventus suýt bị loại ở loại vòng bảng, xếp tận 26 sau lượt 4, nhưng kể từ khi được Luciano Spalletti dẫn dắt, họ bất bại 5 trận Champions League (W3 D2), giữ sạch lưới 3 trận gần nhất. Dù Galatasaray mạnh sân nhà, Juventus được đánh giá cao hơn với tỷ lệ thắng 44%, tỷ lệ của Galatasaray là 29,9%.

Dortmund vs Atalanta

Dortmund tiếp Atalanta sau khi cả hai sa sút cuối vòng loại bảng. Atalanta từng xếp 5 sau khi thắng Chelsea 2-1 ở lượt 6, nhưng thua liên tiếp Athletic Bilbao và Union Saint-Gilloise, tụt xuống 15. Họ đến Đức gặp Dortmund – đội thua 2 trận cuối vòng bảng trước Tottenham và Inter. Tuy nhiên, Dortmund đang phong độ cao Bundesliga với chuỗi 6 thắng liên tiếp. Phong độ Dortmund khi đối đầu với các đại diện Italy: thắng 1/7 trận Champions League gần nhất (hòa 3). Atalanta thua 5 trận knockout Champions League gần đây: Opta dự đoán Dortmund thắng 47,5%, Atalanta 27,9%

Benfica vs Real Madrid

Trận tái đấu mọi người mong chờ. Real Madrid gần đây kém thống trị Champions League: thua 6/11 trận gần nhất (thắng 5). Opta đánh giá Real thắng 47,0%, Benfica 28,7%, tỷ lệ là hòa 24,3%. "Phép màu Lisbon" cho thấy bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra.

Monaco vs Paris Saint-Germain

Trận đấu toàn Pháp khép lại ngày thi đấu thứ Ba: đương kim vô địch đến Monaco. Hai đội chưa gặp nhau ở châu Âu, nhưng Monaco thắng trận Ligue 1 gần nhất 1-0 hồi tháng 11-2025. PSG mùa này không thống trị Ligue 1 như thường: Họ vừa thua Rennes 1-3 hồi cuối tuần, hiện chỉ đứng nhì bảng. Họ kết thúc vòng loại bảng với vị trí thứ 11, không thắng 3 trận cuối, nhưng mùa trước cũng suýt bị loại nhưng rồi lại vô địch. Dưới thời HLV Luis Enrique, PSG thắng 67% trận knockout (10/15), so với 45% vòng bảng (10/22). Opta dự PSG thắng 56,5%, Monaco 20,7%.

Thứ Tư 18-2-2026

Qarabag vs Newcastle

Newcastle hòa PSG ở lượt đấu thứ 8 nhưng không đủ điểm để vào top 8. Họ hài lòng với đối thủ là Qarabag – đội xếp thấp nhất Opta Power Rankings (152 thế giới). Dù di chuyển 2.529 dặm – xa nhất lịch sử CLB Anh tại Champions League để đến sân khách nhưng Newcastle được đánh giá cao với tỷ lẹ thắng 63,6% , còn Qarabag chỉ có 15,8%. Đây là lần gặp châu Âu thứ 10 giữa các đại diện Azerbaijan và Anh (chủ yếu là Qarabag) và các đội Anh bất bại (thắng 8, hòa 1)

Bodø/Glimt vs Inter

Ai nghĩ Inter có cặp đấu dễ dàng thì chỉ cần xem 2 trận cuối của Bodø/Glimt vòng bảng: thắng Man City 3-1 và A.Madrid 2-1. Họ có thể là đội Na Uy đầu tiên thắng 3 trận liên tiếp Cúp C1/Champions League. Tuy nhiên, Inter khá mạnh ở các vòng knockout: 2/3 thất bại gần nhất là tại các trận chung kết . Nếu không tính chung kết, họ chỉ thua 1/15 trận knockout gần nhất (thắng 10). Opta dự Inter thắng 531,2%, Bodø/Glimt 23,8%.

Brugge vs A.Madrid

Club Brugge tiếp A.Madrid sau một tuần thất thường của đối thủ: đè bẹp Barcelona 4-0 bán kết Copa del Rey, nhưng thua Rayo Vallecano 0-3 tại La Liga hồi cuối tuần, ảnh hưởng hy vọng vô địch. Lịch sử đối đầu cân bằng: 3 thắng mỗi bên, 2 hòa qua 8 trận châu Âu. A.Madrid được đánh giá 47,5% tỷ lệ thắng, nhưng đang có hàng thủ kém: thủng lưới 8 trận Champions League gần nhất (15 bàn) – có thể dài nhất lịch sử nếu tiếp tục. Club Brugge có cơ hội lật kèo với tỷ lệ thắng là 27,9%.

Olympiakos vs Leverkusen

Hai đội gặp nhau tại lượt 7 vòng loại bảng: Olympiakos thắng 2-0 dù Leverkusen kiểm soát. Đó là 1/3 trận thắng cuối vòng bảng của Olympiakos, họ nhắm đến thành tích thắng 4 trận liên tiếp C1/Champions League lần đầu tiên sau 165 trận đã chơi. Leverkusen có thành tích kém tại các vòng knockout: Chỉ thắng 11% (2/19 trận) – tệ nhất các đội chơi trên 10 trận. Opta dự Olympiakos thắng 39.5%, Leverkusen 33.8%.