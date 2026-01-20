Siêu máy tính dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc: U23 Việt Nam xuyên thủng "hàng phòng ngự thép"

Phân tích về phong độ của 2 đội, Footy Stats đánh giá cao U23 Việt Nam hơn trước thềm trận bán kết U23 châu Á 2026: "U23 Việt Nam đang sở hữu thành tích toàn thắng trước trận đấu bán kết, trong khi U23 Trung Quốc trung bình chỉ kiếm được 1,5 điểm/trận. Điều này cho thấy U23 Việt Nam chiếm ưu thế.

Tổng số thông số xG (bàn thắng kỳ vọng) của 2 đội trong những trận đấu gần đây là khoảng 2,28 bàn thắng mỗi trận. Với thông số này, trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Trung Quốc được dự báo sẽ có ít bàn thắng. Cả 2 đội sẽ nhập cuộc thận trọng và bàn thắng sẽ đến muộn.

U23 Việt Nam vượt trội hơn trên mặt trận tấn công. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của họ có thể xuất hiện những sai sót. Trong khi U23 Trung Quốc chưa nhận bàn thua nào".

U23 Việt Nam đã ghi được 8 bàn thắng từ đầu giải, thành tích chỉ xếp sau đúng U23 Nhật Bản.

Footy Stats dự đoán tỉ số trận đấu: "U23 Việt Nam sẽ thắng với tỉ số 1-0, hoặc trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1 và 2 bên bước vào hiệp phụ. U23 Trung Quốc có thể kỳ vọng vào một bàn thắng sớm với những tình huống tấn công bất ngờ, nhưng U23 Việt Nam nhìn chung sở hữu khả năng chiến thắng cao hơn".

Một điều thú vị khác là cả U23 Việt Nam và U23 Trung Quốc đều đã phải bước vào hiệp phụ tại vòng tứ kết U23 châu Á 2026. U23 Việt Nam giải quyết được trận đấu sớm hơn khi có bàn thắng ở hiệp phụ thứ nhất và thắng 3-2 trước U23 UAE. Trong khi đó, U23 Trung Quốc đánh bại U23 Uzbekistan trong loạt đá luân lưu 11m.

Về loạt đá luân lưu 11m, U23 Trung Quốc có sự tự tin khi thủ môn Li Hao đang đạt phong độ cao. Nhưng U23 Việt Nam cũng từng nổi tiếng là đội đá penalty xuất sắc với 2 chiến thắng ở các loạt "đấu súng" trước U23 Iraq và U23 Qatar tại giải U23 châu Á 2018.

Video bàn thắng U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

Xem trọn vẹn Vòng Chung kết U23 Châu Á 2026 trên TV360 tại https://tv360.vn . Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.



