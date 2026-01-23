Siêu máy tính dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: U23 Việt Nam sẽ ghi được bàn thắng

Tại vòng bán kết U23 châu Á 2026, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc còn U23 Hàn Quốc thua 0-1 trước U23 Nhật Bản. Để lại đằng sau nỗi buồn thất bại, cả U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc đều bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba để mang về tấm huy chương đồng.

U23 Việt Nam đặt mục tiêu vượt qua U23 Hàn Quốc và giành tấm HCĐ

Trang thông tin bóng đá quốc tế Footy Stats đưa ra nhận định về trận đấu U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: "Trận đấu được dự báo sẽ có ít bàn thắng. Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) của U23 Việt Nam trung bình trong mỗi trận đấu là 1,38 bàn/trận, còn của U23 Hàn Quốc là 1,25 bàn/trận.

Trong bối cảnh này, hàng phòng ngự có thể đóng vai trò quyết định đến thắng bại. U23 Việt Nam giành được nhiều chiến thắng hơn từ đầu giải. Nhưng nhìn chung thực lực U23 Hàn Quốc vẫn nhỉnh hơn.

Dự đoán, 2 đội sẽ thi đấu thận trọng trong hiệp một và bùng nổ hơn trong hiệp hai. U23 Việt Nam có bàn thắng nhưng U23 Hàn Quốc sẽ giành chiến thắng chung cuộc 2-1".

Tất nhiên, dự đoán của Footy Stats dù dựa trên nhiều dữ liệu chi tiết nhưng vẫn chỉ mang tính tham khảo. Mọi chuyện có thể khác rất nhiều khi bước vào trận đấu. Với quyết tâm cao độ, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể đảo ngược mọi dự đoán để giành chiến thắng.

Trong quá khứ, U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc từng gặp nhau 2 lần tại các VCK U23 châu Á. U23 Hàn Quốc thắng 2-1 tại vòng bảng giải đấu năm 2018. Trận đấu còn lại vào năm 2022, 2 đội hòa nhau với tỉ số 1-1.