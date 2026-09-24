Siêu máy tính dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc: Đoàn quân áo đỏ xuyên thủng mành lưới đối phương

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, tứ kết Asiad 2026 (17h30 ngày 25/9).

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc, tứ kết Asiad 2026

Trận đấu tứ kết Asiad 2026 U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc diễn ra lúc 17h30 ngày 25/9 trên SVĐ Paloma Mizuho.

Nhận định chung

U23 Hàn Quốc - như thường lệ - vẫn là ứng viên số một cho chức vô địch môn bóng đá nam Asiad. Họ đã thể hiện sức mạnh ở vòng bảng Asiad 2026 với 2 trận toàn thắng trước 2 đối thủ mạnh là Qatar và Saudi Arabia.

Không chỉ triệu tập gần như đầy đủ các ngôi sao thuộc độ tuổi U23, U23 Hàn Quốc còn sử dụng đủ 3 suất dành cho các cầu thủ trên 23 tuổi. Tổng cộng, 8 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu góp mặt trong đội hình, bao gồm cả Kim Ji-soo - trung vệ thuộc biên chế CLB Brentford ở giải Ngoại hạng Anh.

Việc giành được tấm HCV sẽ giúp các cầu thủ U23 Hàn Quốc được hưởng quy chế đặc biệt liên quan đến nghĩa vụ quân sự và có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Đây cũng là động lực thúc đẩy họ thêm quyết tâm tại Asiad 2026.

Ở chiều ngược lại, U23 Việt Nam đến với Asiad mà không có được lực lượng mạnh nhất. Một nửa đội hình thường xuyên đá chính ở SEA Games 33 và giải U23 châu Á 2026 đã vắng mặt như Trung Kiên, Hiểu Minh, Nhật Minh, Thái Sơn, Văn Khang, Đình Bắc.

U23 Việt Nam thi đấu nỗ lực dù thiếu nhiều trụ cột

Nhưng HLV Đinh Hồng Vinh vẫn nỗ lực duy trì được lối chơi theo hệ thống 3-4-3 cho U23 Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ gặp nhiều khó khăn song cuối cùng đã vượt qua vòng bảng với vị trí nhì bảng. Một số cái tên thuộc độ tuổi U21 đang cho thấy sự trưởng thành đáng kể như Cao Văn Bình, Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Lê Phát.

Trận tứ kết được dự báo sẽ rất khó khăn cho U23 Việt Nam. Nhưng nếu nhập cuộc một cách tập trung và không bị đội bạn "phủ đầu", thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh có thể kỳ vọng vào một bất ngờ. Cần nhớ rằng, U23 Việt Nam từng đánh bại U23 Hàn Quốc tại trận tranh hạng ba U23 châu Á 2026.

Dự đoán U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc

Siêu máy tính của trang Football Predictions AI dự đoán: U23 Việt Nam 1-2 U23 Hàn Quốc.

Đội hình dự kiến U23 Việt Nam

Cao Văn Bình (thủ môn), Lê Nguyên Hoàng, Nguyễn Đức Anh, Phạm Lý Đức, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Thái Quốc Cường, Nguyễn Phi Hoàng, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Thanh Nhàn