Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Thụy Sỹ vs Colombia, vòng 1/8 World Cup 2026

Siêu máy tính dự đoán Colombia có cơ hội thắng nhỉnh hơn Thụy Sỹ, trong cặp đấu có biên độ chênh hẹp và nhiều khả năng được quyết định bởi hiệu quả dứt điểm.

Thụy Sỹ bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Algeria, qua đó có lần đầu thắng một trận knock-out World Cup kể từ năm 1938. Colombia cũng vượt qua Ghana 1-0, nối dài chuỗi trận giữ sạch lưới tại giải.

Theo lịch thi đấu, trận Thụy Sỹ vs Colombia diễn ra lúc 3h ngày 8/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động BC Place ở Vancouver, Canada. Cả hai đội đều bất bại từ đầu World Cup 2026, nhưng Colombia được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sự chắc chắn trong phòng ngự và tốc độ ở tuyến trên.

Siêu máy tính dự đoán Thụy Sỹ vs Colombia ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Colombia có 41,9% khả năng thắng trong 90 phút. Thụy Sỹ đạt 28,2%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 29,9%.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về phía Colombia. Theo nguồn này, Colombia có 39,25% khả năng thắng, trong khi con số của Thụy Sỹ là 34,2%, còn tỷ lệ hòa là 26,5%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng nhẹ về trận đấu không quá nhiều bàn thắng. Mốc dưới 2,5 bàn đạt 52,5%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 52,2%.

Colombia được đánh giá có cơ hội giành chiến thắng nhỉnh hơn nhờ hệ thống phòng ngự chắc chắn. (Ảnh: AP)

Colombia nổi bật ở khả năng phòng ngự

Hàng phòng ngự Colombia đang thể hiện phong độ ấn tượng. Đội bóng này đã giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp tại World Cup, lần đầu tiên trong lịch sử. Chỉ có Tây Ban Nha và Mexico (đều 4 trận) sở hữu chuỗi sạch lưới dài hơn tại giải năm nay.

Tuy nhiên, hiệu quả dứt điểm vẫn là vấn đề của Colombia. Trong ba trận vừa qua, đội bóng này chỉ ghi được 2 bàn, dù tạo ra rất nhiều cơ hội. Đội bóng đã tung ra ít nhất 20 cú sút trong ba trận liên tiếp tại World Cup. Lần gần nhất một đội làm được điều này là tuyển Pháp năm 1998, còn ở khu vực Nam Mỹ là Brazil cách đây 20 năm.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng mỗi cú sút là 0,08, thấp nhất trong số các đội còn góp mặt tại giải. Đây chắc chắn sẽ là điều HLV Néstor Lorenzo muốn cải thiện.

Colombia mới chỉ có 1 chiến thắng sau 3 lần góp mặt ở vòng 1/8. Chiến thắng duy nhất diễn ra dưới thời HLV Jose Pekerman, khi họ đánh bại Uruguay 2-0 tại World Cup 2014. Bốn năm sau, Colombia bị Anh loại trên chấm luân lưu.

Thụy Sỹ nguy hiểm với Manzambi

Đây cũng là sân đấu rất quen thuộc với Thụy Sỹ khi họ sẽ chơi trận thứ ba liên tiếp tại đây ở World Cup 2026. Phong độ của Johan Manzambi tiếp tục là điểm sáng. Cầu thủ trẻ này có pha đi bóng và kiến tạo cho Embolo ghi bàn, qua đó nâng tổng số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng tại World Cup 2026 lên 5 lần (3 bàn, 2 kiến tạo).

Đây là lần đầu tiên Thụy Sỹ thắng từ 3 trận trở lên trong một kỳ World Cup. (Ảnh: AP)

Ở tuổi 20 và 261 ngày, Manzambi là cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử đạt cột mốc này. Trong 60 năm qua, chỉ có Thomas Muller của Đức tại World Cup 2010 có thành tích tốt hơn khi chưa bước sang tuổi 21 với 8 lần góp dấu giày vào bàn thắng (5 bàn, 3 kiến tạo).

Đây cũng là lần đầu tiên Thụy Sỹ thắng từ 3 trận trở lên trong một kỳ World Cup, đồng thời lần đầu tiên có 3 chiến thắng liên tiếp tại giải đấu. Với HLV Murat Yakin, ông đã giành 5 chiến thắng sau 8 trận dẫn dắt Thụy Sỹ tại World Cup, đạt tỷ lệ thắng 62,5%, cao nhất trong lịch sử các HLV của đội tuyển này.

Nếu tiếp tục đánh bại Colombia, Thụy Sỹ sẽ lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ khi đăng cai giải đấu năm 1954, đồng thời là lần thứ tư trong lịch sử (sau các năm 1934, 1938 và 1954).

Dù bị đánh giá thấp hơn, Thụy Sỹ đang có chuỗi 10 trận chính thức bất bại (7 thắng, 3 hòa). Kể từ đầu năm 2025, trong số các đội tuyển châu Âu, chỉ có Tây Ban Nha (không thua trận nào) có thành tích tốt hơn Thụy Sỹ, đội chỉ thua đúng 1 trận trước các đối thủ cùng khu vực.

Dự đoán Thụy Sỹ vs Colombia

Dự đoán Thụy Sỹ - Colombia: Đội nào thắng?

Đây là trận đấu có khả năng diễn ra với nhịp độ chặt chẽ. Colombia sở hữu hàng thủ ổn định, trong khi Thụy Sỹ tổ chức tốt và không dễ bị cuốn vào thế trận cởi mở.

Xu hướng bàn thắng nghiêng về việc mỗi đội không có quá nhiều cơ hội rõ ràng. Colombia có thể tạo sức ép bằng tốc độ của Luis Diaz, khả năng leo biên của Daniel Munoz và những đường chuyền từ James Rodriguez. Tuy nhiên, hiệu suất dứt điểm chưa cao khiến đội bóng Nam Mỹ khó tạo cách biệt sớm.

Thụy Sỹ có cơ sở để gây khó khăn bằng các pha chuyển trạng thái qua Manzambi, Vargas hoặc Embolo. Dù vậy, Colombia nhỉnh hơn nhờ nền tảng phòng ngự ổn định và khả năng duy trì áp lực ở 1/3 cuối sân. Trận đấu có thể được quyết định bởi một bàn thắng trong hiệp hai.

Dự đoán tỷ số: Thụy Sỹ 0-1 Colombia.