Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Mỹ vs Bỉ, vòng 1/8 World Cup 2026

Siêu máy tính dự đoán Mỹ và Bỉ có tỷ lệ thắng gần như ngang nhau, trong trận đấu mà lợi thế sân nhà có thể tạo ra khác biệt.

Mỹ bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. Đội bóng của HLV Mauricio Pochettino đứng đầu bảng D và đang hướng tới lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 2002.

Theo lịch thi đấu, trận Bỉ vs Mỹ diễn ra lúc 7h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Lumen Field, Seattle, Mỹ. Bỉ vượt qua Senegal 3-2 ở vòng 1/16 sau khi bị dẫn 0-2, trước khi Youri Tielemans ghi bàn quyết định ở những phút cuối của hiệp phụ.

Siêu máy tính dự đoán Bỉ vs Mỹ ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Mỹ thi đấu nhỉnh hơn trong 90 phút. Sau 25.000 lần mô phỏng trước trận, siêu máy tính đưa ra nhận định Mỹ có 37,2% khả năng thắng , Bỉ đạt 36,5%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 26,3%.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole lại nghiêng rõ hơn về Bỉ. Theo nguồn này, Bỉ có 55,75% khả năng thắng, Mỹ đạt 21,75%, còn tỷ lệ hòa là 22,45%.

Đội tuyển Mỹ giành vé vào vòng 1/8 sau chiến thắng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina. (Ảnh: Reuters)

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về trận đấu có nhiều hơn 1,5 bàn. Mốc trên 1,5 bàn đạt 79,58%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 56,2%.

Cơ hội của Mỹ không nhỏ

Đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino vẫn duy trì phong độ tấn công ấn tượng kể từ chiến thắng hủy diệt Paraguay ở trận ra quân. Mỹ đã ghi ít nhất hai bàn trong cả bốn trận tại World Cup 2026, trở thành đội tuyển đầu tiên ngoài châu Âu và Nam Mỹ làm được điều này trong bốn trận World Cup liên tiếp.

Đội tuyển Mỹ cũng đã ghi 4 bàn từ các tình huống cố định, trong đó có cú đá phạt trực tiếp của Malik Tillman vào lưới Bosnia & Herzegovina. Đây mới chỉ là bàn thắng thứ hai của Mỹ từ một tình huống đá phạt trực tiếp tại World Cup.

Đội tuyển Mỹ đã tiến rất xa kể từ cú sút phạt nổi tiếng của Eric Wynalda vào lưới Thụy Sĩ tại World Cup 1994. Trở lại thi đấu trên sân nhà, họ đang hướng tới cột mốc lịch sử mới.

Folarin Balogun là nhân tố nổi bật trên hàng công với 3 bàn từ 11 cú sút, đạt hiệu suất chuyển hóa 27,3%. Tuy nhiên, phần còn lại của đội Mỹ cũng đã ghi 5 bàn từ 41 pha dứt điểm, cho thấy đội chủ nhà không phụ thuộc hoàn toàn vào một mũi nhọn.

Bỉ trông cậy ngôi sao

Bỉ đứng đầu bảng G dù chưa tạo được nhiều sự thuyết phục, nhưng cách họ ngược dòng trước Senegal cho thấy bản lĩnh ở các thời điểm quan trọng. Đội bóng của HLV Rudi Garcia bị dẫn 0-2 đến cuối trận, rồi ghi 2 bàn trong 159 giây trước khi Tielemans quyết định trận đấu ở phút bù giờ hiệp phụ.

Đội bóng này trở thành đội đầu tiên kể từ chính họ tại World Cup 2018 vượt qua một trận đấu loại trực tiếp sau khi bị dẫn trước từ hai bàn trở lên.

Bỉ sở hữu Kevin De Bruyne làm nhạc trưởng, Romelu Lukaku với sức mạnh thể chất vượt trội và Leandro Trossard luôn tạo ra đột biến ở hai biên. Leandro Trossard là nhân tố rất đáng chú ý khi đã tạo ra 16 cơ hội từ bóng sống, thành tích cao thứ hai trong 3 kỳ World Cup gần nhất.

Lực lượng của HLV Rudi Garcia sở hữu chất lượng cá nhân vượt trội và giàu kinh nghiệm ở các giải đấu lớn, nhưng sẽ cần vượt qua ảnh hưởng về thể lực sau trận đấu kéo dài với Senegal.

Bỉ lội ngược dòng trước Senegal để giành vé vào vòng 1/8. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Mỹ vs Bỉ

Dự đoán Mỹ - Bỉ: Đội nào thắng?

Đây là trận đấu có biên độ rất hẹp. Mỹ có thể nhập cuộc với cường độ cao, gây sức ép sớm và tận dụng bầu không khí tại Lumen Field để đẩy Bỉ vào thế phải phòng ngự nhiều hơn. Ngược lại, Bỉ sở hữu kinh nghiệm và chất lượng xử lý đủ tốt để trừng phạt những khoảng trống nếu Mỹ dâng đội hình quá cao.

Xu hướng bàn thắng nghiêng về kịch bản cả hai đội đều có cơ hội ghi bàn. Mỹ đang duy trì hiệu suất tấn công ổn định, trong khi Bỉ sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng tạo đột biến ở cuối sân. Khả năng kiểm soát khoảng trống hai biên của Pulisic và Doku có thể tạo ra khác biệt.

Mỹ nhỉnh hơn rất nhẹ nhờ sân nhà, cường độ thi đấu và sự ổn định trong cách ghi bàn từ đầu giải. Tuy nhiên, Bỉ không phải đối thủ dễ bị đánh bại trong 90 phút. Trận đấu có thể được định đoạt bởi một khoảnh khắc cố định hoặc pha xử lý cá nhân ở cuối trận.

Dự đoán tỷ số: Mỹ 2-1 Bỉ.