Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Argentina vs Thụy Sỹ, tứ kết World Cup 2026

Siêu máy tính dự đoán Argentina có tỷ lệ thắng cao hơn Thụy Sỹ, nhưng khả năng tổ chức phòng ngự của đội bóng châu Âu có thể khiến Messi và đồng đội gặp khó.

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 , trận Argentina vs Thụy Sỹ diễn ra lúc 8h ngày 12/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Arrowhead Stadium, Kansas City (Mỹ). Argentina sở hữu hiệu suất ghi bàn cao hơn, trong khi Thụy Sỹ chưa từng bị dẫn trước từ đầu chiến dịch World Cup 2026.

Argentina giành vé vào vòng tứ kết sau một trận đấu đầy kịch tính. Messi và các đồng đội ngược dòng thắng Ai Cập 3-2 dù bị dẫn hai bàn đến phút 78. Trong khi đó, Thụy Sỹ vượt qua Colombia sau loạt luân lưu, sau khi hai đội hòa 0-0 trong 120 phút.

Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Thụy Sỹ ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Argentina có 57,1% khả năng thắng trong 90 phút. Thụy Sỹ đạt 18,7%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 24,2%. Nếu tính cả hiệp phụ và loạt luân lưu, Argentina có 69,4% khả năng giành quyền vào bán kết.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Argentina, nhưng với khoảng cách hẹp hơn. Argentina có 46,35% khả năng thắng, trong khi con số của Thụy Sỹ là 28,6%, còn tỷ lệ hòa là 25,05%.

Các chỉ báo bàn thắng ở trạng thái khá cân bằng. Mốc trên 2,5 bàn đạt 51,45%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 54,5%.

Siêu máy tính dự đoán Argentina có xác suất vào vòng bán kết cao hơn. (Ảnh: Reuters)

Argentina duy trì hiệu suất ghi bàn cao

Argentina vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng tại bảng J. Họ lần lượt đánh bại Algeria 3-0, Áo 2-0 và Jordan 3-1. Sau đó, Argentina vượt qua Cape Verde 3-2 sau hiệp phụ ở vòng 1/16, sau khi hai đội hòa 1-1 trong thời gian thi đấu chính thức.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni tiếp tục giành chiến thắng kịch tính 3-2 trước Ai Cập tại Atlanta ở vòng 1/8. Argentina có 7 cú sút trúng đích và kiểm soát bóng 64%. Cristian Romero, Lionel Messi và Enzo Fernandez là những người ghi bàn.

Với Messi, Lautaro Martinez và Julian Alvarez trên hàng công, không ngạc nhiên khi Argentina đã ghi bàn trong 14 trận World Cup liên tiếp kể từ thất bại 0-3 trước Croatia ở vòng bảng World Cup 2018.

Thậm chí, Argentina còn ghi ít nhất hai bàn trong 11 trận World Cup liên tiếp, cân bằng kỷ lục dài nhất lịch sử giải đấu do Uruguay thiết lập trong giai đoạn 1930-1954.

Đội bóng của HLV Lionel Scaloni cũng bất bại trong 11 trận World Cup gần nhất (thắng 9, hòa 2), chuỗi trận dài nhất lịch sử đội tuyển kể từ sau cú sốc thua Ả Rập Xê Út 1-2 ở trận mở màn World Cup 2022.

Dù hàng công bùng nổ, Argentina vẫn để lộ những dấu hiệu đáng lo ở hàng thủ. Trong số các đội góp mặt ở tứ kết, chỉ có Tây Ban Nha phải đối mặt với ít cú sút trúng đích hơn Argentina. Tuy nhiên, Argentina đã để thủng lưới tới 5 bàn từ 9 cú sút trúng đích đó.

Thụy Sỹ giữ cấu trúc ổn định

Trong khi đó, Thụy Sỹ là đội duy nhất chưa từng bị dẫn bàn ở bất kỳ thời điểm nào tại World Cup 2026, tính cả vòng loại và vòng chung kết. Chuỗi trận này đã kéo dài 11 trận, gồm 6 trận vòng loại và 5 trận tại vòng chung kết.

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1954 Thụy Sỹ góp mặt ở vòng tứ kết World Cup. Tuy nhiên, đội hình của HLV Yakin sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm nên không dễ bị áp lực bởi cột mốc lịch sử.

Đội tuyển Thụy Sỹ khả năng cao sẽ ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. (Ảnh: Reuters)

HLV Murat Yakin là mẫu chiến lược gia thực dụng, luôn ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Hậu vệ Ricardo Rodriguez, người đã có 31 lần ra sân ở các giải đấu lớn kể từ World Cup 2014, nhiều khả năng sẽ trực tiếp theo kèm Messi.

Ở tuyến giữa, Granit Xhaka đang là cầu thủ thực hiện nhiều đường chuyền xuyên tuyến ở khu vực 1/3 sân cuối cùng nhất giải với 50 lần. Tính trên toàn sân, chỉ Rodri (80) có nhiều đường chuyền xuyên tuyến hơn đội trưởng Thụy Sĩ (75).

Trên hàng công, Breel Embolo đã góp dấu giày vào 13 bàn thắng trong 17 trận quốc tế gần nhất (11 bàn, 2 kiến tạo). Tuy nhiên, trước Colombia, anh thi đấu mờ nhạt khi không tung ra cú sút nào và chỉ có một lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương suốt 87 phút.

Dự đoán Argentina vs Thụy Sỹ

Argentina nhiều khả năng giữ bóng nhiều hơn và đẩy Thụy Sỹ lùi sâu, nhưng việc tạo ra cơ hội rõ ràng sẽ không đơn giản. Đội bóng châu Âu có cấu trúc phòng ngự chặt, ưu tiên bảo vệ trung lộ và đủ kiên nhẫn để kéo trận đấu vào những giai đoạn ít khoảng trống.

Thế trận có thể tăng tốc sau giờ nghỉ, khi thể lực giảm và khoảng cách giữa các tuyến bắt đầu mở rộng. Argentina có nhiều phương án xử lý ở khu vực cuối sân hơn, nhưng Thụy Sỹ vẫn có khả năng ghi bàn nếu khai thác được khoảng trống phía sau hai hậu vệ biên.

Là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Argentina được đánh giá đủ sức đánh bại một Thụy Sĩ thi đấu kỷ luật để tiến thêm một bước trên con đường bảo vệ ngôi vương.

Dự đoán tỷ số: Argentina 1-0 Thụy Sỹ.