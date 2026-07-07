Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Argentina vs Ai Cập, vòng 1/8 World Cup 2026

Siêu máy tính dự đoán Argentina có tỷ lệ thắng vượt trội trước Ai Cập, trong trận đấu mà Lionel Messi và Mohamed Salah là hai điểm nhấn lớn nhất.

Argentina bước vào vòng 1/8 World Cup 2026 sau chiến thắng khó khăn 3-2 trước Cape Verde ở vòng 1/16. Đội đương kim vô địch hai lần để đối thủ gỡ hòa và phải cần tới hiệp phụ mới giành quyền đi tiếp.

Theo lịch thi đấu, trận Argentina vs Ai Cập diễn ra lúc 23h ngày 7/7 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Mercedes-Benz, Georgia, Mỹ. Ai Cập cũng vừa trải qua 120 phút căng thẳng trước Australia, trước khi thắng 4-2 ở loạt luân lưu.

Siêu máy tính dự đoán Argentina vs Ai Cập ra sao?

Thuật toán mô phỏng của Opta nhận định Argentina có 70,4% khả năng thắng trong 90 phút. Ai Cập đạt 11,7%, còn khả năng hai đội phải bước vào hiệp phụ là 17,9%.

Mô hình dữ liệu của Sports Mole cũng nghiêng về Argentina, nhưng tỷ lệ thấp hơn Opta. Theo nguồn này, Argentina có 52,45% khả năng thắng, Ai Cập đạt 21,75%, còn tỷ lệ hòa là 25,8%.

Các chỉ báo bàn thắng của Sports Mole nghiêng về trận đấu không quá cởi mở. Mốc dưới 2,5 bàn đạt 56,5%, trong khi khả năng hai đội cùng ghi bàn là 46,05%.

Argentina có chiến thắng 3-2 trước Cape Verde ở vòng 1/18. (Ảnh: Reuters)

Argentina xoay quanh Messi

Argentina đã ghi ít nhất 2 bàn trong 10 trận World Cup liên tiếp. Nếu tiếp tục làm được điều đó trước Ai Cập, đội bóng của HLV Lionel Scaloni sẽ cân bằng kỷ lục từng được Uruguay thiết lập trong giai đoạn 1930-1954.

Messi vẫn là trung tâm trong cách Argentina tạo khác biệt. Anh ghi bàn mở tỷ số trước Cape Verde, nâng tổng số bàn tại World Cup 2026 lên 7. Nếu lập công trước Ai Cập, Messi sẽ trở thành cầu thủ Argentina thứ hai sau Guillermo Stabile ghi 8 bàn ở một kỳ World Cup.

Dù vậy, chiến thắng trước Cape Verde cũng để lộ vấn đề của Argentina. Đội đương kim vô địch bị đối thủ tung ra 16 cú sút và hai lần đánh mất lợi thế. Trong bối cảnh vừa trải qua 120 phút ở Miami, khả năng hồi phục thể lực và duy trì cường độ pressing là điều Scaloni cần tính toán kỹ.

Salah là điểm tựa của Ai Cập

Ai Cập vào vòng 1/8 sau chiến thắng lịch sử trước Australia. Đội bóng của HLV Hossam Hassan hòa 1-1 sau 120 phút, rồi thực hiện thành công cả 4 lượt sút luân lưu để lần đầu thắng một trận knock-out World Cup.

Salah là nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống tấn công của Ai Cập. Theo Opta, anh đã tạo ra 16 cơ hội tại World Cup 2026. Nếu có thêm 2 đường chuyền tạo cơ hội trước Argentina, Salah sẽ cân bằng kỷ lục của Kevin-Prince Boateng cho một cầu thủ châu Phi tại một kỳ World Cup.

Vấn đề của Ai Cập nằm ở khả năng phòng ngự. Họ đã ghi bàn và thủng lưới trong 6 trận World Cup liên tiếp, với tổng cộng 8 bàn thắng và 9 bàn thua. Trước một Argentina có nhiều cầu thủ xử lý tốt quanh vòng cấm, việc giữ cự ly đội hình sẽ là thử thách lớn.

Ai Cập đã để thủng lưới 9 bàn trong 6 trận World Cup gần nhất. Tuy nhiên, đại diện châu Phi cũng ghi được 8 bàn trong chuỗi trận đó. Trước họ, chỉ Ghana từng ghi bàn và thủng lưới trong 7 trận World Cup liên tiếp (2010-2022).

Salah là nhân tố quan trọng nhất trong hệ thống tấn công của Ai Cập. (Ảnh: Reuters)

Dự đoán Argentina vs Ai Cập

Dự đoán Argentina - Ai Cập: Đội nào thắng?

Argentina nhiều khả năng kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng trận đấu có thể không diễn ra với nhịp độ quá cao. Cả hai đội đều vừa đá 120 phút ở vòng trước, nên yếu tố thể lực có thể ảnh hưởng đến cường độ pressing, tốc độ chuyển trạng thái và số lượng pha bóng mở.

Ai Cập chưa giữ sạch lưới trận nào trong suốt hành trình World Cup 2026, trong khi hàng phòng ngự của họ còn đối mặt với hàng loạt vấn đề về lực lượng đúng vào thời điểm phải chạm trán một Argentina đang liên tục ghi nhiều bàn thắng.

Đại diện châu Phi đủ khả năng gây ra không ít khó khăn cho nhà đương kim vô địch, nhưng Messi của của HLV Lionel Scaloni nhiều khả năng vẫn sẽ góp công giúp đội bóng giành vé vào tứ kết mà không gặp quá nhiều trở ngại.

Dự đoán tỷ số: Argentina 1-0 Ai Cập.