Siêu máy tính dự đoán tuyển Malaysia sẽ thắng lớn, gây áp lực lên tuyển Việt Nam

Vào lúc 20h00 ngày mai (18/11), tuyển Nepal sẽ chạm trán tuyển Malaysia trong khuôn khổ lượt về vòng loại Asian Cup 2027. Đây là trận đấu mà giới chuyên môn đang đánh giá rất cao khả năng giành chiến thắng cách biệt của “Hổ Mã Lai”.

Theo siêu máy tính của Sports Mole, khả năng tuyển Malaysia giành chiến thắng lên tới 87,29%, trong khi đó, xác suất để Nepal giành 3 điểm chỉ là 3,59% và xác suất hòa chỉ là 9,11%.

Sports Mole cũng đưa ra xác suất để tuyển Malaysia thắng đậm 3-0 là 13,28%, xác suất thắng 2-0 là 12,87%, tỷ số 4-0 là 10,28%. Trong khi đó, xác suất trận đấu có tỷ số 1-1 chỉ là 4,33% và xác suất Nepal thắng 1-0 chỉ là 1,4%.

Tuyển Malaysia được dự đoán sẽ thắng cách biệt Nepal.

Trong khi đó, trang Sports Keeda cũng có bài phân tích về trận đấu, đánh giá rất cao khả năng giành 3 điểm của tuyển Malaysia.

Sports Keeda đưa ra một số thống kê đáng lưu ý, như 2 đội từng đối đầu 8 lần trong quá khứ, Malaysia chưa từng thua, thắng tới 7 trận.

Tuyển Nepal cũng đang sở hữu chuỗi thành tích bết bát với 7 trận liên tiếp không thắng ở mọi đấu trường. Ngược lại, tuyển Malaysia toàn thắng cả 5 trận gần nhất.

Khi dự đoán tỷ số, Sports Keeda cho rằng Malaysia sẽ thắng Nepal với kết quả 2-0.

Hiện ở bảng F, vòng loại Asian Cup 2027, tuyển Malaysia vẫn toàn thắng, có 12 điểm, hiệu số bàn thắng bại +13 sau 4 lượt trận. Trong khi đó, tuyển Việt Nam có 9 điểm, hiệu số +4.

Tại lượt trận thứ 5, cặp đấu giữa Nepal gặp Malaysia sẽ diễn ra sớm hơn 1 ngày, do cặp đấu giữa tuyển Lào vs Việt Nam diễn ra ngày 19/11. Trong trường hợp giành chiến thắng, tuyển Malaysia cũng sẽ gây ra áp lực khá lớn lên tuyển Việt Nam.

Tuy nhiên, ngoài yếu tố BXH thì tuyển Malaysia lại có lý do để phải lo lắng trong bối cảnh LĐBĐ nước này (FAM) đang hoàn thiện hồ sơ kháng cáo gửi lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau vụ lùm xùm nhập tịch ở ĐTQG. Trường hợp kháng cáo bất thành, tuyển Malaysia rất có thể sẽ bị xử thua ở 2 trận lượt đi gặp Nepal và Việt Nam. Nếu kịch bản đó xảy ra, cục diện cạnh tranh bảng F sẽ đảo ngược hoàn toàn và thầy trò HLV Kim Sang-sik mới là những người nắm lợi thế cực lớn để giành vé dự VCK.