Nhận định Việt Nam vs Thái Lan, vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 (20h00 ngày 29/9).

Nhận định Việt Nam vs Thái Lan, vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026

Trận đấu Việt Nam vs Thái Lan thuộc vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 29/9 tại SVĐ Si Jalak Harupat, Indonesia.

Nhận định chung

Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 90 phút đầy vất vả mới có thể giành chiến thắng 1-0 trước Philippines trong lượt trận đầu tiên vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026. Một màn trình diễn chưa thực sự tưng bừng như người hâm mộ chờ đợi, nhưng nhìn nhận khách quan, HLV Kim Sang-sik đã đạt được những mục tiêu quan trọng.

Trước tiên phải khẳng định, Philippines tại FIFA ASEAN Cup là phiên bản khác hắn so với AFF Cup. Với hàng loạt cầu thủ trở về từ châu Âu và Mỹ, đội bóng này có thể triển khai một lối chơi rất hiện đại mang nhịp độ cao. Ở chiều ngược lại, đội tuyển Việt Nam đang thiếu vắng hàng loạt trụ cột ở cả 3 tuyến như Thành Chung, Hoàng Đức, Quang Hải... Trong bối cảnh này, đoàn quân áo đỏ đã nhập cuộc hợp lý và tìm đúng thời điểm để tung ra đòn đánh quyết định và giành trọn vẹn 3 điểm.

Bên cạnh đó, nhóm cầu thủ tân binh như Williams Minh Hoàng, Adou Minh cho thấy sự hòa nhập nhanh chóng vào lối chơi. Tiền đạo Việt kiều 19 tuổi Williams Minh Hoàng chính là người kiến tạo cho Đình Bắc ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Đình Bắc vẫn là niềm hi vọng số một trên hàng công đội tuyển Việt Nam

Trong các giải đấu trước đây, đội tuyển Việt Nam dưới bàn tay HLV Kim Sang-sik thường cần thời gian để bắt nhịp trước khi bùng nổ. Sau khi vượt qua được "cửa ải" Philippines, tin rằng tuyển Việt Nam sẽ có một trận đấu mạch lạc và sắc sảo hơn khi so tài với Thái Lan.

Trái ngược với Việt Nam, tuyển Thái Lan khá ung dung trong lượt trận ra quân. Voi chiến dễ dàng đánh bại Pakistan với tỉ số 4-0 mà dường như vẫn còn "giấu bài".

Nhiều khả năng, khi bước vào lượt trận thứ hai, đội tuyển Thái Lan với lợi thế về thể lực sẽ chọn cách nhập cuộc dồn dập giống trận chung kết lượt về AFF Cup 2026. Với sự bổ sung của những Supachok, Supachai Chaided hay đặc biệt là Chanathip Songkrasin, HLV Anthony Hudson muốn một thế trận áp đảo và nắm thể chủ động hoàn toàn.

Thử thách lớn chờ đón đội tuyển Việt Nam. Nhưng nếu vượt qua được áp lực ở nửa đầu hiệp một, đoàn quân áo đỏ sẽ sẵn sàng tung ra những đòn "hồi mã thương" để tìm kiếm chiến thắng.

Dự đoán Việt Nam vs Thái Lan

Siêu máy tính của trang Football Predictions AI dự đoán: Việt Nam 3-0 Thái Lan

Trang Scores 24 dự đoán: Theo tính toán của thuật toán, các kết quả có khả năng xảy ra cao nhất là: 2-2 (6,73%), 3-3 (6,11%) và 2-1 (6,01%). Do đó, Scores 24 kỳ vọng vào một trận đấu cân bằng và có nhiều bàn thắng. Dự đoán: Việt Nam 2-2 Thái Lan

Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Thái Lan

Cục diện bảng đấu

Đội tuyển Thái Lan tạm dẫn đầu bảng B hạng đấu Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn so với tuyển Việt Nam. Đội nào chiến thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp gần như chắc chắn sẽ giành ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào trận chung kết.

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Thái Lan

Thành tích đối đầu



