Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, vòng bảng U17 World Cup 2026 (20h00 ngày 20/11).

Nhận định U17 Việt Nam vs U17 Bỉ, vòng bảng U17 World Cup 2026

Trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Bỉ thuộc vòng bảng U17 World Cup 2026 diễn ra lúc 20h00 ngày 20/11 tại khu thể thao Aspire Zone, Qatar.

Nhận định chung

"Ra ngõ gặp núi", đó đánh giá của các chuyên gia về trận ra quân của đội tuyển U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026. U17 Bỉ không những sở hữu bề dày truyền thống mà còn vừa giành ngôi á quân U17 Euro 2026. Với đội hình cực mạnh cùng lối chơi toàn diện, "Quỷ đỏ" không chỉ là ứng viên cho ngôi đầu bảng G mà còn là ứng viên cho chức vô địch U17 World Cup 2026.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam cũng đã chuẩn bị rất kỹ càng cho giải đấu. Thời gian qua, ngoài việc hoàn thiện lối chơi, HLV Cristiano Roland chú trọng việc nâng cao thể chất cho các học trò. Nhờ đó, U17 Việt Nam đã sẵn sàng hơn khi đối đầu với những đối thủ vượt trội về thể hình và thể lực.

U17 Việt Nam chuẩn bị kỹ càng cho U17 World Cup 2026

Bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ. Nếu có thể đứng vững trước những đòn "phủ đầu" của đối phương, U17 Việt Nam có quyền hi vọng vào một điều đặc biệt.

Siêu máy tính dự đoán U17 Việt Nam vs U17 Bỉ

Siêu máy tính của trang Soccer Vista dự đoán: U17 Việt Nam 1-2 U17 Bỉ. Soccer Vista cho rằng cuộc đọ sức giữa 2 đội sẽ có nhiều bàn thắng. U17 Việt Nam có thể xuyên thủng lưới U17 Bỉ, qua đó ghi bàn thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup. Nhưng phần thắng vẫn sẽ nghiêng về á quân châu Âu.

Lịch thi đấu các trận thuộc bảng đấu của U17 Việt Nam