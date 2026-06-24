Siêu máy tính dự đoán Scotland vs Brazil, bảng C World Cup 2026

Siêu máy tính dự đoán Brazil nhỉnh hơn Scotland theo các kịch bản mô phỏng kết quả trận đấu dựa trên dữ liệu.

Scotland bước vào lượt cuối bảng C World Cup 2026 với bài toán nhiệm vụ phải có điểm để mở rộng cơ hội đi tiếp, nhưng đối thủ của họ là Brazil cũng quyết tâm giành ngôi đầu. Trận Scotland vs Brazil diễn ra lúc 5h ngày 25/6 tại Miami Stadium. Sau 2 lượt trận, Scotland thắng Haiti 1-0 rồi thua Morocco 0-1, trong khi Brazil hòa Morocco 1-1 trước khi đánh bại Haiti 3-0.

Điểm đáng chú ý là Brazil không được mô hình dữ liệu đánh giá áp đảo tuyệt đối. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti mạnh hơn về chất lượng cá nhân, lịch sử đối đầu và khả năng tạo khác biệt, nhưng Scotland vẫn có đủ nền tảng để kéo trận đấu vào thế chặt chẽ nếu giữ được cự ly đội hình.

Brazil cần chiến thắng để cạnh tranh ngôi đầu bảng với Morocco. (Ảnh: Reuters)

Siêu máy tính dự đoán Scotland vs Brazil ra sao?

Theo mô hình dữ liệu của Sports Mole, Brazil có 55,7% khả năng giành chiến thắng. Xác suất hòa là 24,2%, còn khả năng Scotland thắng đạt 20,1%. Đây là mức chênh lệch đáng kể, nhưng không quá lớn nếu so với nhiều cặp đấu lệch trình độ khác ở vòng bảng.

Kịch bản tỷ số cũng cho thấy trận đấu có thể không quá cởi mở. Tỷ số Brazil thắng 1-0 có xác suất cao nhất trong nhóm chiến thắng của đội bóng Nam Mỹ, đạt 12,89%. Các tỷ số tiếp theo là 2-0 với 10,79% và 2-1 với 9,53%. Với kết quả hòa, tỷ số 1-1 được đánh giá nổi bật nhất, ở mức 11,4%.

Xu hướng tổng bàn thắng nghiêng nhẹ về kịch bản vừa phải. Khả năng trận đấu có trên 2,5 bàn là 47,3%, thấp hơn mốc dưới 2,5 bàn là 52,7%. Khả năng hai đội cùng ghi bàn đạt 47,8%, không quá cao và phản ánh thế trận Brazil có thể kiểm soát nhưng không dễ tạo ra khoảng cách lớn ngay từ đầu.

Hệ thống dữ liệu cũng dự đoán Brazil có 80,17% khả năng ghi bàn, nhưng khả năng ghi từ 2 bàn trở lên chỉ là 49,2%. Scotland có 79,27% khả năng ghi dưới 2 bàn. Dữ liệu tổng thể nghiêng về Brazil.

Brazil chiếm ưu thế

Brazil vẫn sở hữu chất lượng tấn công vượt trội so với Scotland. Trận thắng Haiti 3-0 giúp họ lấy lại nhịp sau màn hòa Morocco ở lượt ra quân. Matheus Cunha lập cú đúp, Vinicius Junior ghi bàn và hàng công Brazil cho thấy khả năng kết thúc trận đấu tốt hơn khi có khoảng trống.

Scotland có 3 điểm sau 2 trận đầu tiên. (Ảnh: Reuters)

Con số này cho thấy hai mặt của vấn đề. Brazil có nhiều cầu thủ tạo khác biệt, nhưng họ chưa phải tập thể vận hành hoàn hảo trong toàn bộ vòng bảng. Brazil chơi tốt trước Haiti, nhưng trận hòa Morocco cho thấy đội bóng của Ancelotti vẫn có những thời điểm thiếu liền mạch khi gặp đối thủ phòng ngự quyết liệt.

Lợi thế khác của Brazil là lịch sử đối đầu. Scotland và Brazil từng gặp nhau 10 lần, trong đó Brazil chưa từng thua. Tại World Cup, hai đội đã gặp 4 lần ở vòng bảng; Brazil thắng 3 trận gần nhất sau trận hòa 0-0 năm 1974. Yếu tố này không quyết định kết quả hiện tại, nhưng phản ánh sự chênh lệch về kinh nghiệm ở những trận đấu lớn.

Cơ hội của Scotland

Scotland khó có thể kiểm soát bóng ngang Brazil. Cách tiếp cận hợp lý là phòng ngự thấp, giữ đội hình chặt và chờ những pha bóng có tính thời điểm. Họ từng thua Morocco 0-1 nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp, do đó mục tiêu quan trọng nhất là tránh vỡ trận sớm.

Cơ hội của Scotland có thể đến từ các tình huống cố định, bóng hai hoặc pha xâm nhập của Scott McTominay và John McGinn. Đây là hai cầu thủ có khả năng tạo sức ép tốt ở khu vực trước vùng cấm. Nếu Scotland kéo được Brazil vào các pha tranh chấp trực diện, trận đấu có thể khó đoán hơn.

Brazil cũng có một vài vấn đề nhân sự cần lưu ý. Raphinha vắng mặt vì chấn thương, trong khi Neymar được xác nhận có thể trở lại nhưng chưa chắc đá chính. Điều này không làm Brazil yếu đi rõ rệt, bởi Vinicius Junior, Cunha và Lucas Paqueta vẫn là bộ khung tấn công chất lượng. Tuy nhiên, Scotland có thể tận dụng giai đoạn Brazil điều chỉnh nhân sự để làm chậm nhịp trận.

Dự đoán Scotland vs Brazil

Dự đoán Scotland - Brazil: Đội nào thắng?

Kịch bản dễ xảy ra là Brazil kiểm soát bóng nhiều hơn, đẩy Scotland lùi sâu và tìm khoảng trống ở hai biên. Vinicius Junior là mũi tấn công quan trọng, còn Cunha có thể tiếp tục đóng vai trò kết nối và dứt điểm trong vùng cấm. Scotland sẽ ưu tiên phòng ngự số đông, hạn chế khoảng trống sau lưng Robertson và Tierney.

Bàn mở tỷ số có ảnh hưởng lớn đến cách trận đấu phát triển. Nếu Brazil ghi bàn sớm, Scotland buộc phải dâng cao hơn và để lộ nhiều khoảng trống. Ngược lại, nếu đội bóng châu Âu giữ được tỷ số hòa trong hiệp 1, áp lực sẽ chuyển dần sang Brazil, nhất là khi dữ liệu không ủng hộ mạnh kịch bản nhiều bàn.

Sports Mole nghiêng về Brazil, nhưng tỷ lệ 55,7% cho thấy trận đấu vẫn còn khoảng mở cho Scotland. Với chất lượng cá nhân tốt hơn, lịch sử đối đầu vượt trội và khả năng tạo khác biệt ở tuyến trên, Brazil vẫn là đội có nhiều cơ sở giành chiến thắng hơn.

Dự đoán tỷ số: Scotland 0-2 Brazil.