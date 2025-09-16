Siêu máy tính dự đoán đội vô địch Champions League 2025-2026

Vòng phân hạng (League Phase) của mùa giải UEFA Champions League 2025-2026 bắt đầu từ đêm nay (16/9). Siêu máy tính của Opta đưa ra dự đoán về thành tích của các câu lạc bộ, thông qua thuật toán mô phỏng dựa trên dữ liệu. Chỉ có 13 đội bóng có tỷ lệ vô địch giải đấu trên 1%.

Hai đội bóng có cơ hội vào chung kết cao nhất là Liverpool (34%) và Arsenal (27,6%). Trong đó, Liverpool được đánh giá cao hơn về khả năng giành danh hiệu Cúp C1 châu Âu mùa giải này (20,4%), trong khi tỷ lệ tương ứng của Arsenal là 16%.

Tỷ lệ vô địch của Liverpool ở mức cao không phải điều bất ngờ. Đoàn quân của huấn luyện viên Arne Slot là đội bóng bạo chi nhất trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025-2026 khi bỏ ra tới gần 500 triệu USD để nâng cấp đội hình.

Siêu máy tính dự đoán cơ hội vô địch Champions League của các đội bóng. (Nguồn: Opta)

Đội đương kim vô địch giải Ngoại Hạng Anh chia tay Trent Alexander-Arnold Luis Diaz, Darwin Nunez và mất Diogo Jota - cầu thủ qua đời do tai nạn giao thông. Tuy nhiên, Liverpool ngay lập tức có sự thay thế bằng những tân binh đắt giá là Jeremie Frimpong, Florian Wirtz, Hugo Ekitike và Alexander Isak.

Đương kim vô địch Paris Saint-Germain vẫn được đánh giá cao. Siêu máy tính của Opta nhận định khả năng đội bóng Pháp bảo vệ thành công ngôi vô địch là 12,1%. Ngoài PSG , chỉ có Liverpool và Arsenal nhận được con số trên 10%. Điều thú vị là chính PSG loại cả Liverpool lẫn Arsenal trên hành trình giành chức vô địch Champions League lần đầu tiên ở mùa giải 2024-2025.

Man City, Barcelona, Chelsea và Real Madrid lần lượt xếp sau với tỷ lệ nằm trong khoảng 5%-10%. Inter Milan, Newcastle United, Benfica, Napoli và Tottenham đứng ở các vị trí từ 9 dến 13 trong bảng xếp hạng cơ hội vô địch mùa giải UEFA Champions League 2025-2026.

Lịch thi đấu Champions League hôm nay 16/9

23h45: PSV Eindhoven vs Union SG

23h45: Athletic Bilbao vs Arsenal

2h ngày 17/9: Juventus vs Dortmund

2h ngày 17/9: Tottenham vs Villarreal

2h ngày 17/9: Real Madrid vs Marseille

2h ngày 17/9: Benfica vs Qarabag.